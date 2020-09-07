 

Новый кроссовер Haval DaGou оказался на 40% дешевле Toyota RAV4

07.09.2020, 8:26, Новости дня

Новый китайский кроссовер Haval DaGou буквально несколько дней назад поступит в продажу, однако указано, что его стоимость на 40% меньше, чем у ближайшего конкурента Toyota RAV4.

Вместе с тем разработчики не скрывают, что новая модель является преемником для устаревшего рамного кроссовера H5. Автомобиль может похвастаться увеличенными габаритами и просторным салоном, а также применением передовых систем безопасности. Кроме того, теперь кроссовер поставляется с 1,5-литровым бензиновым мотором с турбиной на 169 л.с. мощности и приводится в движение 7-ступенчатой «роботизированной» трансмиссией.

Также следует выделить, что автомобиль имеет 2-литровый агрегат на 245 л.с. мощности в топовой комплектации. Минимальная стоимость Haval DaGou составляет от 125 тысяч юаней за базовую версию.



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