Kia начала продажи в РФ нового седана Kia K5

07.09.2020, 8:26, Новости дня

Компания KIA приступила к продажам недорогого седана KIA K5 на российском рынке.

Напомним, серийное производство бизнес-модели стартовало на отечественном заводе «Автотор». Автомобиль является преемником Optima. Покупателям доступны в продаже одновременно 10 комплектаций с ценником от 1,48 до 2,19 млн рублей. У дилеров доступны версии с 2-литровым мотором на 150 л.с. и с 6-ступенчатым» автоматом , а также 2,5-литровый двигатель на 194 л.с. мощности с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией.

Независимо от комплектации, во всех версиях ограничились передним приводом. Автомобили получили светодиодную оптику, мультимедийный комплекс, круиз-контроль и ряд других продвинутых опций в различных комплектациях.