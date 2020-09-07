 

Kia начала продажи в РФ нового седана Kia K5

07.09.2020, 8:26, Новости дня

Компания KIA приступила к продажам недорогого седана KIA K5 на российском рынке.

Напомним, серийное производство бизнес-модели стартовало на отечественном заводе «Автотор». Автомобиль является преемником Optima. Покупателям доступны в продаже одновременно 10 комплектаций с ценником от 1,48 до 2,19 млн рублей. У дилеров доступны версии с 2-литровым мотором на 150 л.с. и с 6-ступенчатым» автоматом , а также 2,5-литровый двигатель на 194 л.с. мощности с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией.

Независимо от комплектации, во всех версиях ограничились передним приводом. Автомобили получили светодиодную оптику, мультимедийный комплекс, круиз-контроль и ряд других продвинутых опций в различных комплектациях.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.08 / Навального доставили в немецкую клинику

30.07 / Ребенка умершего рэпера Картрайта передали органам опеки

29.06 / Боевики обстреляли населенный пункт в Донецкой области

03.09 / В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом

08.07 / Петра Верзилова задержали в Москве

26.07 / В Петербурге начался военно-морской парад в честь Дня ВМФ

23.07 / Россия отвергла обвинения во взломе разработок вакцины от COVID-19

06.09 / Москва обвинила Берлин в торможении расследования по ситуации с Навальным

04.09 / Ученые оценили влияние авиации на климат

19.07 / Минобороны Армении оценило ситуацию на границе с Азербайджаном

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска