Покинувший студию «Звезды сошлись» Рома Жуков обругал экс-супругу

07.09.2020, 8:17, Разное

Российский певец Рома Жуков негативно выразился в адрес бывшей супруги Елены, обвинившей его в том, что он не платит ипотеку, забыл о детях и никак им не помогает. Он обматерил ее, после чего покинул студию программы «Звезды сошлись».

На телеканал НТВ Рома Жуков пришел со своей молодой женой Ольгой Илларионовой. Сложные отношения с экс-супругой длятся у него продолжительное время, но в этот раз слова Елены слишком сильно задели его. Перед уходом из студии он показал сообщения на телефоне, в которых были указаны суммы денег, переводимых им детям. На это его бывшая жена заявила, что певец «подкупает детей», а ей он ничего не переводит.

Позднее Рома Жуков вернулся в студию, но потребовал, чтобы Елена покинула съемки. Стоит отметить, что ранее их общий ребенок Никита принял решение жить вместе с отцом. Комментируя переезд сына, певец рассказал, что тот уже пошел в новую школу. Елена считает, что ребенок от нее уехал из-за телефона, который ему подарил отец. Всего у Ромы Жукова и Елены в браке родились семеро детей.