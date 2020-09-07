 

Индия поднялась на второе место в мире по заражениям коронавирусом

07.09.2020, 8:08, Новости дня

Индия обошла Бразилию по числу зарегистрированных случаев коронавируса и вышла на второе место. Общее число инфицированных в этой стране превысило 4,2 млн человек, свидетельствуют данные минздрава и семейного благополучия Индии и американского института Джонса Хопкинса.

По данным минздрава Индии, за минувшие сутки выявлено рекордное число заболевших – более 90,8 тыс. человек. Вторые сутки подряд в Индии число заболевших превышает 90 тысяч, передает РИА «Новости». 

Отмечается, что число выздоровевших достигло 77,31% от общего числа заболевших в стране и превысило 3,25 млн человек. Лечение в больницах проходят более 882 тыс. человек. За сутки их число выросло более чем на 20 тысяч.

Тем временем число погибших от коронавируса превысило 71,6 тысяч и составляет 1,70% от общего числа выявленных случаев коронавируса в стране.

Минздрав уточнил, что показатель летальности в Индии ниже, чем в среднем в мире, и постоянно снижается. Так, 0,5% пациентов с COVID-19 находятся на искусственной вентиляции легких, 2% пациентов находятся в отделениях интенсивной терапии и менее 3,5% получают кислородную поддержку.

Ранее синистр иностранных дел КНР Ван И сообщил о готовности Китая удовлетворять потребности стран БРИКС в вакцинации от нового коронавируса.



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