Мнение: Сербия выиграла от скандала со стулом

07.09.2020, 8:08, Разное

Фотография, запечатлевшая сербского президента Вучича в как бы униженной позе перед Трампом, вызвала громкий скандал. Но вместо того, чтобы стать сербско-американским, он стал российско-сербским: в Белграде обиделись на совет Марии Захаровой о том, как вести себя с американцами. Или − сделали вид, что обиделись, поскольку сложившаяся вокруг всего этого ситуация стала триумфом для Вучича.

«Мне что, надо было сказать: "Слушай, а почему у меня не такое высокое кресло, как у тебя, президент Америки?" Мне надо было уйти, потому что мне помешал стул?… Я сел на этот стул, чтобы решать проблемы Сербии и бороться за ее интересы. Если бы надо было, я бы стоял», – поклялся президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала RTV Pink.

Физически он в этот момент находился в Брюсселе, а журналистам был интересен в связи с переговорами по косовскому вопросу, прошедшими в столице ЕС 7 сентября. Теперь это в общем-то важное событие полностью заслонил разговор о стульях: то, что могло бы стать претензией Сербии к США внезапно стало претензией Сербии к России.

Все началось с публикации в сербских СМИ фотоснимка, сделанного в Овальном кабинете Белого дома: за массивным президентским столом восседает Дональд Трамп в огромном кожаном кресле, напротив него на гостевом стульчике – Вучич. Композиция, более похожая на вызов провинившегося школьника в кабинет директора, чем на общение двух глав государств.

Важно, что источник фото не указан, то есть оно настоящее, но неофициальное, это некий «слив» либо с сербской, либо с американской стороны. Есть разные версии, кому этот «слив» мог понадобиться и зачем.

Самая скучная и простая – эксцесс исполнителя без злого умысла. Кто-то из тех, кто находился тогда в Овальном кабинете, не удержался, сделал зрелищную фотографию, поделился ею с третьим лицом, которое, в свою очередь, отправило ее журналистам (возможно, за вознаграждение). В таком случае источник утечки лучше искать на сербской стороне.

Менее вероятна версия о том, что Вучича решил специально унизить кто-то из сербской делегации. Потому что эффект от «унижения» мимолетный и сугубо комический, а с работы за такое можно вылететь с «волчьим билетом»: при желании установить источник фотографии вполне возможно.

Наконец, происходящее можно объяснить предвыборной стратегией пиарщиков Трампа. Мизансцена как бы показывает, что нынешний лидер Америки диктует ее волю лидерам других стран и демонстрирует их подчиненное положение. Подобное должно понравиться американским ура-патриотам просто по факту, но нельзя исключать и того, что

Вучич угодил в эту ловушку не случайно, а потому что серб.

Это печально, это абсолютно несправедливо, но это, к сожалению, реальность, из которой могли бы исходить пиарщики Трампа. В свое время лоббисты вмешательства США в войны в Боснии и Косово немало потрудились над тем, чтобы американцы (сиречь избиратели) воспринимали сербов как очень плохих парней. И вот теперь «плохой парень» сидит в кабинете «директора».

Публикация такого снимка по официальным каналам означала бы обиду сербской стороны и была чревата внутриполитическим скандалом: Трампа могли обвинить в том, что он рискует межгосударственными отношениями ради личной выгоды. Но фотографию могли просто «слить» журналистам, в том числе и сербским – в плане покрытия результат тот же, а виновник не ясен.

Ранее что-то подобное в Овальном кабинете провернули с президентом Польши Анджеем Дудой: наделавший шуму снимок тоже подчеркивал неравнозначное положение двух президентов. Ничего подобного не могло бы случиться при встрече Трампа с лидерами России, Китая или Британии – этого не допустила бы служба протокола, но у маленьких стран службы протокола тоже маленькие, а тот же Дуда, возможно, вообще не заметил подвоха.

Как бы там ни было на самом деле, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что речь идет о именно третьей версии и что подобное поведение американцев неприемлемо. Посему она решила дать совет будущим посетителям Овального кабинета:

«Если Вас позвали в БД (Белый дом – ВЗГЛЯД), а стул поставили так, будто Вы на допросе, садитесь как на фото 2. Кем бы Вы ни были. Просто поверьте», – написала Захарова в Фейсбуке.

Фото 2 – это опубликованный ей же скриншот, запечатлевший одну из самых знаменитых сцен в кинематографе 1990-х: следователи допрашивают героиню триллера «Основной инстинкт» Шэрон Стоун, а она сидит перед ними в позе «нога на ногу».

Этот пост можно воспринять как шутку, но в реальности это дельный практический совет, как отвечать на проявленное неуважение. Если школьник в кабинете директора сидят в позе «нога на ногу», мизансцена продемонстрирует, что он этого директора в гробу видел. То же касается допроса у следователя.

То есть кадр с Шэрон Стоун – это иллюстрация позы как таковой и продолжение аналогии с допросом у следователя. Однако в Сербии он был истолкован двусмысленно, что Захарова уже признала и за что принесла свои извинения.

В свое время ее медийная звезда взошла в рамках попытки МИД РФ встроиться в новые информационные условия. В эру социальных сетей и мобильного интернета нельзя полагаться только на традиционно сухой слог российской дипломатии, нужна также подача, отвечающая стилистике блогов – с шутками, мемами, котиками, постмодернизмом и прочим. Именно этим Захарова и занималась – говорила с блогерами и журналистами на их языке, а не на языке протокола.

В данном случае проблема, спровоцированная скандальностью первоисточника «фото 2» – фильма «Основной инстинкт», усугубилась из-за специфики сербской оптики.

Так же, как русские знают фильм Кристофера Нолана «Вторжение» под именем «Начало», сербы знают фильм «Основной инстинкт» по названию «Низкие страсти» («Ниске страсти»). Это именно «творческий», а не буквальный перевод (буквальный – «Основни инстинкт»), свидетельствующий о том, что этот сложный эротический триллер Пола Верховена югославам пытались продавать как заурядную порнуху.

Если счесть кадр из «Низких страстей» не иллюстрацией позы как таковой, а сравнением Вучича и героини Стоун, получается та самая скандальная двусмысленность. Для последней жест «нога на ногу» был, помимо прочего, жестом соблазнения, а сербская политическая почва для таких аналогий слишком жирная и плодородная.

Напомним, что Овальном кабинете Вучич с Трампом обсуждали дальнейшую судьбу Косова. А оппоненты Вучича из патриотического лагеря внутри Сербии несколько месяцев ждали от президента национального предательства – того, что он «сдаст Косово» и «ляжет под Трампа».

Как следствие, совет Захаровой о том, как вести себя с американцами на «допросах», вызвал действительно резкие комментарии сербского руководства, в том числе и от самого Вучича. Частично эти комментарии касались уже не Захаровой лично, а отношений РФ и Сербии в целом.

Утверждать, что эти отношения теперь поставлены под угрозу, тем не менее, неуместно.

На фоне всей этой кинокритики между Вучичем и главой МИД РФ Сергеем Лавровым состоялись телефонные переговоры, после чего сербская сторона заявила, что отношения между Москвой и Белградом «искренне дружеские». Российская сторона в своем информационном сообщении использовала другую формулировку – «отношения стратегического партнерства».

То есть на уровне государств инцидент можно считать исчерпанным. А лично Вучич вряд ли будет хранить свою обиду долго: во всей этой ситуации он, как ни крути, выигравшая сторона.

Про этого человека можно сказать многое – хорошее и плохое, все сильно зависит от рассказчика, но ему невозможно отказать в том, что он опытный и хитрый политик, умеющий маневрировать и использовать обстоятельства в свою пользу.

Взять то же соглашение с Трампом по Косово, про которое газета ВЗГЛЯД подробно писала. Если коротко, сербы не уступили ни в чем, что касалось бы статуса края, но получили от американцев обязательство решить две острые проблемы с косовскими албанцами: Приштина должна будет отказаться от претензий на расположенную в Косово электростанцию Газиводе, питающую в том числе юг Сербии, и аннулировать 100% пошлины, установленные на все сербские товары.

А Белград не должен взамен практически ничего, разве что перенести свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим (что сербам ничем не грозит и по-своему даже логично: почти все арабские страны признали независимость Косова, а Израиль не признал).

Все это стало возможным благодаря крайне удачному для сербов стечению обстоятельств. Вучич прекрасно знал, что в Вашингтоне ему предложат признать независимость Косова или хотя бы официальный статус косовской делегации – об этом все знали. Собственно, это единственное, что нужно американцам – окончательно узаконить косовский проект, реализованный путем военной агрессии, и включить Приштину в НАТО.

Когда же дошло до дела, Вучич изобразил изумление, громко и эмоционально провозгласив, что предложение абсолютно неприемлемо, так что сделки не будет. В иное время все просто разъехались бы по домам и остались бы при своих, но в свете скорых выборов Трамп коллекционирует «внешнеполитические победы» – некие проблемы, которые до него никто не мог решить, а он взял да и смог.

Желаемого решения не сложилось – уломать Вучича на болезненные уступки в оставшееся до выборов время в Белом доме уже не успевали. И, судя по всему, решили, что хоть какой-то прорыв лучше, чем вообще никакого: косовских албанцев буквально сломали через колено и заставили заключить с американцами (именно с американцами, а не с сербами, что важно) соглашение в сербских интересах. По факту – это действительно прорыв и значимый шаг для урегулирования ситуации на Балканах, который Трамп записать в свой актив.

Но для сербского президента это нечто гораздо большее. Со всех сторон обиженный Вучич на самом деле переживает сейчас триумф и может хохотать в лицо всем, кто подозревал его в намерении «предать косовских сербов» и «лечь под американцев».

Прогремевший на этом фоне пост Захаровой президент Сербии тоже превратил в свой козырь, но в отношениях уже с другой страной – Россией. Выражая свою обиду – скорее мнимую, чем реальную, он с удовольствием напомнил Москве о тех услугах, которые оказал ей Белград.

«Там (в Вашингтоне – ВЗГЛЯД) я защищал наши отношения с Россией и отказался подписать соглашение о покупке более дорогого сжиженного газа, что было в первоначальном документе»

– сказал Вучич и не соврал. В том же списке – отказ от закупок оружия у НАТО в пользу российского, отказ от вступления в само НАТО и отказ вводить против РФ санкции, несмотря на давление Запада.

Обычно в таких случаях принято приводить список добродетелей, явленных самой Россией, но сейчас не тот случай. Это длинный список, и Вучич сам его с удовольствием приведет, если надо, поскольку в реальности не собирается ссориться с Москвой и отрицать того, что она сделала для Сербии. Его цель иная – сломать дискуссию в свою пользу

Речь идет о претензиях, которые часто звучат в его адрес в России: мол, в благодарность за проявленные добродетели Белград мог бы поддерживать российскую политику более активно, ярко, в идеале с юридически оформленными обязательствами.

Раньше дискуссия строилась так: РФ помогает Сербии, а в ответ ничего не получает. Теперь стоится так: Сербия ради РФ делает, что может, а ее обижают неуместными постами.

Вучич не был бы Вучичем, если бы не использовал скандал в свою пользу. Из как бы уничижительных для себя историй со стулом и кинематографическими аналогиями он выходит победителем по очкам, а это, надо признать, куда ценнее, чем сидеть перед Трампом в позе «нога на ногу».

Хотя в случае Вучича это могло бы выглядеть особенно эффектно – рост сербского президента составляет 199 сантиметров.