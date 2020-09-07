 

В Госдуме попросили ФАС проверить Apple в части доступа разработчиков из РФ к App Store

07.09.2020, 7:48, Новости дня

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат фракции «Единая Россия» Антон Горелкин обратился в Федеральную антимонопольную службу РФ (ФАС) с просьбой провести проверку корпорации Apple в части доступа российских разработчиков к магазину приложений App Store, сообщили СМИ.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на обращение депутата, направленное в ФАС 28 августа, отечественные разработчики многократно обращались к Горелкину с жалобами на то, что они не могут зарегистрировать в системе Apple аккаунт, без которого появление приложения в онлайн-магазине App Store невозможно. Это в свою очередь вынуждает российских разработчиков приобретать на черном рынке зарегистрированные в США и Китае аккаунты, цена которых составляет порядка 300-500 долларов, отметил депутат.

По словам Горелкина, проблема заключается в том, что для подтверждения личности Apple запрашивает платежный адрес у банка, через который разработчик планирует оплатить аккаунт. Однако вместе с тем формат, предоставляемый российскими банками, не соответствует требованиям корпорации, в связи с чем подключения к системе не происходит. «Фактически Apple ведет дискриминационную политику по признаку гражданства разработчиков для целого ряда стран, включая Россию», – отметил Горелкин.

Как сообщила начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева, в службе получили запрос депутата, на данный момент по нему проводится работа. По ее словам, отечественные разработчики не направляли в ФАС прямых жалоб по обстоятельствам регистрации аккаунтов в Apple.

Напомним, еще в августе 2019 года ФАС возбудила административное дело в отношении корпорации Apple в связи с необоснованным отклонением версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids. ИТ-монополист требовал удалить из программы две функции: первая касается контроля приложений, позволяющий родителям фиксировать список продуктов, которые дети не смогут запустить по возрастному рейтингу App Store; а вторая функция касается блокировки браузера Safari, который позволяет скрывать от родителей заходы на ресурсы с деструктивным контентом. Кроме того, Apple присвоила себе право не допускать в App Store любое приложение стороннего разработчика, даже если оно не противоречит требованиям корпорации.  



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07 / Республиканцы в Сенате представили пакет помощи в связи с COVID-19

24.08 / Лукашенко с автоматом Калашниковым: гротескная самопародия или реальная угроза? 

12.08 / Во время протестов в Беларуси были задержаны девять граждан Украины

25.08 / Кравчук назвал невыполнимой идею Украины о миротворцах в Донбассе

30.07 / Россиян предупредили о похолодании

01.07 / Генпрокуратура Белоруссии назвала законным задержание Бабарико

26.06 / Жириновский назвал российскую Конституцию самой демократической

03.09 / Лукашенко провёл перестановки в силовых ведомствах Белaруси

15.08 / Цепкало объявили в розыск в России

20.07 / Адвокат рассказал о состоянии Ефремова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска