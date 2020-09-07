Счетная палата нашла финансовые нарушения у Казначейства

07.09.2020, 7:48, Новости дня

Счетная палата по итогам проверки исполнения бюджета в 2019 году выявила финансовые нарушения у Федерального казначейства на 1,2 млрд рублей, говорится в сообщении контрольного ведомства.

«При проверке Казначейства Счетная палата также выявила финансовые нарушения на общую сумму 1,2 млрд рублей. Ряд нарушений допущен при осуществлении государственных (муниципальных) закупок. Так, подконтрольное Казначейству ФКУ «ЦОКР» и его межрегиональные филиалы несвоевременно размещали в ЕИС протоколы подведения итогов электронного аукциона и извещения о проведении таких торгов», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Помимо этого, учреждение не потребовало с исполнителя госзадания неустойку за просрочку и ненадлежащее выполнение контракта, добавляет Счетная палата.

Контрольное ведомство по итогам проверки исполнения бюджета в 2019 году также нашло нарушения у Минэкономразвития.

«Например, оно с опозданием от 16 до 178 рабочих дней размещало данные о своих закупках в ЕИС. Кроме того, ведомство недостаточно контролировало подведомственное ФКУ «Центр поддержки». В результате учреждение заключило пять госконтрактов в отсутствие доведенных лимитов бюджетных обязательств, что является нарушением Бюджетного кодекса», – отметила Счетная палата.

Напомним, в августе в Счетной палате России сообщили, что доплаты к пенсиям не осуществлялись более чем в 53% случаях в 2017–2019 годах. После аудита пенсионерам было доплачено 2,2 млн рублей.