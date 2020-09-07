 

Счетная палата нашла финансовые нарушения у Казначейства

07.09.2020, 7:48, Новости дня

Счетная палата по итогам проверки исполнения бюджета в 2019 году выявила финансовые нарушения у Федерального казначейства на 1,2 млрд рублей, говорится в сообщении контрольного ведомства.

«При проверке Казначейства Счетная палата также выявила финансовые нарушения на общую сумму 1,2 млрд рублей. Ряд нарушений допущен при осуществлении государственных (муниципальных) закупок. Так, подконтрольное Казначейству ФКУ «ЦОКР» и его межрегиональные филиалы несвоевременно размещали в ЕИС протоколы подведения итогов электронного аукциона и извещения о проведении таких торгов», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Помимо этого, учреждение не потребовало с исполнителя госзадания неустойку за просрочку и ненадлежащее выполнение контракта, добавляет Счетная палата.

Контрольное ведомство по итогам проверки исполнения бюджета в 2019 году также нашло нарушения у Минэкономразвития.

«Например, оно с опозданием от 16 до 178 рабочих дней размещало данные о своих закупках в ЕИС. Кроме того, ведомство недостаточно контролировало подведомственное ФКУ «Центр поддержки». В результате учреждение заключило пять госконтрактов в отсутствие доведенных лимитов бюджетных обязательств, что является нарушением Бюджетного кодекса», – отметила Счетная палата.

Напомним, в августе в Счетной палате России сообщили, что доплаты к пенсиям не осуществлялись более чем в 53% случаях в 2017–2019 годах. После аудита пенсионерам было доплачено 2,2 млн рублей. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.09 / Сбежавшего подозреваемого в убийстве жены и ребенка нашли в лесу Вологодской области

28.06 / Для радости: пермяки потратили президентские выплаты на исполнение детских желаний

04.07 / “Тамбов” одержал волевую победу над “Спартаком”

28.07 / Нейросеть способна отличать птиц одной стаи друг от друга

12.07 / Саакашвили: Я Трампа возил на своем электромобиле до семи утра. В двух ночных клубах мы были, по фонтанам прыгали

18.08 / Под угрозой интернет-кабели — Ирландию обеспокоили российские подлодки у её западного побережья

06.07 / Индия обогнала Россию по числу заболевших коронавирусом

14.07 / В белорусских городах люди вышли на акцию несогласия после решения ЦИК не регистрировать Бабарико кандидатом в президенты

07.08 / Рубль подешевел к доллару и евро

05.08 / Кандидат в послы США в Минске призвала не упускать возможности в Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска