Внешнеторговый оборот РФ упал на 16%

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07.09.2020, 7:33, Новости дня

Внешнеторговый товарооборот РФ в январе – августе 2020 года упал на 16%, сообщил руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин.

«К сожалению, за январь – август товарооборот у нас упал на 16%, импорт – на 7%, экспорт – на 23%», – передает ТАСС слова Булавина.

По его словам, из-за коронавируса было зафиксировано «небольшое отставание по перечислению в бюджет». Также он отметил, что при корректировке бюджета ожидается корректировка прогнозного задания от таможенных поступлений.

Напомним, в феврале в Счетной палате РФ заявили, что «ситуация с эпидемией коронавируса, безусловно, окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику», однако пока «делать конкретные оценки масштабов потерь затруднительно, поскольку все будет зависеть от того, как ситуация будет развиваться дальше».

В июне главное таможенное управление КНР опубликовало доклад, в котором указывалось, что объем внешней торговли Китая за первые пять месяцев 2020 года сократился на 8% в годовом выражении, до 1,65 трлн долларов.



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