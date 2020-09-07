Коппола решил переделать «Крестного отца 3»
07.09.2020, 7:33, Новости дня
Режиссер Фрэнсис Форд Коппола сообщил, что создает новую версию фильма «Крестный отец 3».
Новая версия получит название «Крестный отец Марио Пьюзо. Кода: Смерть Майкла Корлеоне», передает РИА «Новости» со ссылкой на Deadline.
Коппола давно хотел изменить третью часть. Он считает, что новый вариант лучше соответствует их с Марио Пьюзо видению. Для «Коды» Коппола «сделал новые начало и конец, переставил местами некоторые сцены, кадры и треки». Также будет проведена «реставрации видео и звука».
«Эта версия мне кажется оптимальной концовкой для «Крестного отца» и «Крестного отца 2», – сказал он.
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