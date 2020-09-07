Биограф обнародовала тайную переписку принцессы Дианы и принца Филиппа

07.09.2020, 7:17, Разное

Королевский биограф Ингрид Сьюард рассекретила переписку принцессы Дианы и ее свекра принца Филиппа. Оказалось, что теплые отношения между ними фактически переросли в конфликт вплоть до того, что супруга принца Чарльза начала опасаться за свою жизнь.

Причиной для ссоры послужил роман принца Чарльза с герцогиней Корнуольской Камиллой Паркер-Боулз, из-за которого Диана решила разорвать отношения с мужем. Принц Филипп пытался не допустить такого исхода. По словам Ингрид Сьюард, изначально он вел приятные беседы с принцессой Дианой, но когда под угрозой оказалась репутация монархии его отношение к ней резко изменилось.

Принц Филипп не обвинял и не упрекал принца Чарльза, а советовал принцессе Диане задуматься, почему ее муж решил выбрать другую. Кроме того, он сам ее обвинял в романах на стороне и всячески запугивал, о чем позднее принцесса Диана пояснила своему другу-модельеру Роберту Деворику, отметила Ингрид Сьюард. Спустя год после развода с принцем Чарльзом принцесса Диана погибла в автокатастрофе в Париже, врезавшись в стену подземного туннеля.