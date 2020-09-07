Трое взрослых и восемь детей пропали в горах в Сочи

07.09.2020, 7:08, Новости дня

Группа из трех взрослых и восьми детей пропала в горах в Сочи, ведутся поисково-спасательные работы, информирует МЧС России.

Сообщается, что в 23.25 6 сентября в ОДС ЦУКС ГУ МЧС по Краснодарскому краю поступило сообщение о том, что группа из 11 человек находится в Сочи и не выходит на связь с родственниками.

«После уточнения информации установлено, что незарегистрированная группа в составе 11 человек, в том числе восемь детей (возрастом от девяти до 16 лет), утром 6 сентября вышли из МО г-к. Сочи Адлерский район поселок Эсто-Садок в горнолесной массив, к озеру, расположенному в районе Роза Пик (высота 2320 метров) на южном склоне Роза Хутор и до настоящего времени не вернулись», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Организовано проведение поисково-спасательных работ. В 00.21 7 сентября объявлен сбор оперативного штаба в Сочи.

В Сочи развернут оперативный штаб по проведению поисково-спасательных работ под руководством заместителя начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Спланировано привлечение конно-кинологического расчета на пяти лошадях для поиска в труднодоступных местах.

Кроме того, запланирован вылет вертолета Ми-8 с вертолетной площадки «Навагинка» с тремя спасателями МЧС РФ на борту.

Всего для проведения поисково-спасательных работ к 04.30 было привлечено 64 человека и 12 единиц техники, в том числе от МЧС РФ 16 человек и пять единиц техники.

В сентябре 2017 года председатель союза дайверов Удмуртии Владимир Федоров пропал в одной из Воронцовских пещер Сочи.