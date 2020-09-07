 

Поклонники защитили Легкоступову от критики членов жюри в шоу «Три аккорда»

07.09.2020, 6:53, Разное

Поклонники покойной Валентины Легкоступовой раскритиковали членов жюри шоу «Три аккорда», низко оценивших музыкальные способности исполнительницы. Они сочли, что Успенская, Шуфутинский, Розенбаум и Новиков сами не дотягивают до ее уровня.
За несколько месяцев до смерти Валентина Легкоступова принимала участие в шоу «Три аккорда», где выступавших оценивали музыканты Успенская, Шуфутинский, Розенбаум и Новиков. Исполнительница нуждалась в то время в признании и успехе, но все ее старания не впечатлили жюри.

Наиболее жестко Валентину Легкоступову раскритиковала Любовь Успенская. Ей не понравились «верха» исполнительницы. Но поклонники резко отреагировали на данное замечание, напомнив, что усопшая являлась преподавателем по вокалу, а потому «не шансонщикам ее учить», а особенно Успенской, которая сама давно не берет высокие ноты. Фанаты певицы считают, что из-за критики в свой адрес она пережила тяжелую депрессию.



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