 

Глава МВД Белоруссии назвал милицию страны самой гуманной в мире

07.09.2020, 6:48, Новости дня

Белорусская милиции является самой гуманной в мире, сообщил глава МВД Белоруссии Юрий Караев.

Он сообщил, что в больницах остаются 30 силовиков «с тяжелыми увечьями». 

«Нас тут пытаются затролить какими-то синяками», – приводит его слова БелТА.

Министр сообщил, что 9–10 августа зафиксировано восемь «специально совершенных наездов», 11 силовиков пострадали, «у некоторых тройные переломы».

«Говорят о жестокости белорусской милиции, а я хочу сказать так: более гуманной, выдержанной и холоднокровной милиции нету нигде в мире. Я в этом уверен», – сказал он.



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