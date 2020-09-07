Глава МВД Белоруссии назвал милицию страны самой гуманной в мире
07.09.2020, 6:48, Новости дня
Белорусская милиции является самой гуманной в мире, сообщил глава МВД Белоруссии Юрий Караев.
Он сообщил, что в больницах остаются 30 силовиков «с тяжелыми увечьями».
«Нас тут пытаются затролить какими-то синяками», – приводит его слова БелТА.
Министр сообщил, что 9–10 августа зафиксировано восемь «специально совершенных наездов», 11 силовиков пострадали, «у некоторых тройные переломы».
«Говорят о жестокости белорусской милиции, а я хочу сказать так: более гуманной, выдержанной и холоднокровной милиции нету нигде в мире. Я в этом уверен», – сказал он.
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