Мнение: Волшебная сила искусства

07.09.2020, 6:11, Разное

“Посмотрел вчера последний фильм Балабанова – “Я тоже хочу”. Ну что сказать – фильм, конечно, наглый до беспредела. То есть снимали его полностью отвязные мужики, забившие с прибором на зрителей, доход от проката, сюжет и прочую скукоту и маяту. В принципе, такой подход нельзя не признать правомерным: все равно никакие русские фильмы в прокате не окупаются даже близко, зритель современное отечественное кино заранее, все скопом ненавидит – ну и чего, спрашивается, перед таким зрителем выделываться, стараться как-то ему, подлецу, угодить? Шел бы он в баню!

Отвязный мужик, собственно, как я понял, один – это сам Балабанов. Он ведь и режиссер, и единственный автор сценария, и сам в фильме снялся в эпизоде. А беспредел – в нарочитом отсутствии сюжета и вообще каких-либо событий. Весь фильм едва обозначенные герои куда-то едут в машине, потом идут пешком, потом жгут костер, потом приходят хрен знает куда – ну и всё. “Приехали”.

Правда, одну уступку наглому зрителю автор все же делает: полфильма по экрану бегает абсолютно голая баба. Баба еще и экстремалка, поскольку бегает она голышом по снегу. Словом, сказать, что уж совсем не на что посмотреть – нельзя. Другое дело, что кого сейчас, при нынешнем повальном широкополосном интернете, особо завлечешь голой бабой?

Балабанов, кстати – это ведь тот, кто снял “Брата” и “Брата-2”. На “Я тоже хочу” я обратил внимание, что там ВСЕ герои разговаривают так же, как и покойный Сергей Бодров-“брат”. И это меня удивило. Я-то раньше думал, что странная манера “Брата” говорить – следствие известного факта, что Бодров – актер непрофессиональный и, честно говоря, бездарный; именно поэтому он говорит со всеми так, как будто текст начитывает в клубной самодеятельности – все на одной ноте, этаким речитативом. Образу “Брата”, кстати, это нисколько не мешало, было даже своеобразной “фишкой”. Создавало легкий такой эффект “парня не от мира сего”, “трехнутого по башке”.

В “Я тоже хочу”, однако, так говорят вообще все. Не разговаривают друг с другом, а “произносят текст”. Хотя актеры там разные, вряд ли уж все такие же бездарные, как Бодров. Тут дело, видимо, в том, что режиссер Балабанов уже настолько просветлился, что не считает нужным не только сочинять хоть какой-то сюжет, но и работать с актерами. Не для этого он фильм снимает. Он не ремесленник, не Бекмамбетов какой, прости господи (хотя я их раньше по фамилиям путал – звучат созвучно).

То есть, что в целом: актеры играют лишь бы как, сюжета нет, в фильме практически ничего не происходит, поэтому и за “развитием характеров” героев особо не проследишь – нечему развиваться. Баба голая есть, сиськи в порядке, но совершенно не эротичная – наоборот, жалко ее на снегу, простудится ведь. При этом даже то немногое, что есть от сюжета, беспардонно отсылает к “Сталкеру” Тарковского – Балабанов напрягаться не стал, а просто взял основу у Стругацких с Тарковским: герои прутся в некую “Зону”, потому что “хотят счастья”. Банально донельзя.

Что еще? Ах, ну да. Творческая свобода – творческой свободой, но не обошлось и без бича всех российских лент – неприкрытого продакт-плейсмента. Что поделать – у нас даже “философскую притчу”, суки, не могут снять без того, чтобы параллельно что-нибудь не впарить! В этот раз назойливо рекламируют Лендкрузеры фирмы Тойота… Под соусом о русской духовности и разрушенных церквях, чтоб “со слезой”.

Что же получилось в результате этой неприкрытой халтуры, этого откровенного измывательства над зрителем?

А по мне, знаете ли – хорошо! Балабанов этим фильмом, по сути, полностью разоружился перед нами, дураками с попкорном. Да – как бы говорит он нам: я – дурак, снимать “жанр” у меня не получается, развлечь вас, лохов педальных, я ничем не смогу, актеры у меня так себе, с ценными идеями тоже негусто, я неубедителен, да и убеждать тебя в чем-либо, дорогой зритель, мне глубоко влом. Кроме того, и с деньжатами у меня негусто, так что извини, но и немного баблеца на спонсорах-япошках я сниму у тебя на глазах. Зато честно!

И – завершает Балабанов свой короткий спич, – да, говорит, я плохой режиссер, неувлекательный, и есть у меня за душой немного – пара эмоций: мне, дорогой зритель, очень страшно и тоскливо жить с тобой в нашей прекрасной стране. Спасибо за внимание (его герой, тоже режиссер, там, кстати, жалко и некрасиво умирает в последних кадрах).

И вот что самое удивительное: отсмотришь эту белиберду, выйдешь из кинотеатра, в эту зиму, в эту ночь, к этим родным русским лицам – и тебе вдруг тоже становится страшно, тоскливо и одиноко. До жути”.

UPD. Написал эту малость раздраженную рецензию в конце 2012 года, посмотрев премьеру. А в мае 2013 года, менее чем через полгода, Балабанов умер – то есть фильмом он передал свое реальное настроение. Причем умер непонятно почему – диагноз “рак” ему сначала поставили, а потом сняли.

Цитата из статьи, написанной вскоре после его смерти: “К концу жизни Алексей Балабанов разочаровался в артистах и не хотел с ними работать (напомню, что Сергей Бодров не был профессиональным актером). В его последней картине «Я тоже хочу» играют непрофессиональные артисты”.