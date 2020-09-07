 

Мнение: Задержания в Минске. 06.09.2020

07.09.2020, 5:10, Разное

В течение дня в Белоруссии проходили задержания организаторов и участников несанкционированных митингов.
По заявлению МВД, по всей стране задержано несколько сотен человек, точное число обещали назвать в понедельник.
ОМОН, МВД и сотрудники в штатском, методично винтили протестующих после того, как толпа начала разбредаться от оцепления в центре города.
Так сказать "разгромили протестный арьергард" брошенный на произвол судьбы.

Минск

Разгон остатков протестующих с помощью газа.

Гродно

Брест

Барановичи

Как не трудно догадаться, Караев никуда не ушел и продолжает работать, причем с каждым митингом число задержаний растет пропорционально снижению численности митингов.

Касательно численности.


6 сентября.


30 августа.


23 августа


16 августа

Как не трудно заметить, по сравнению с 30 августом заметно снижение численности, что оппозиция уже списывает на дождь.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.08 / В Петербурга в результате ДТП на КАД перевернулась фура с навозом

11.08 / Кара Делевинь спровоцировала слухи о романе с Маргарет Куэлли

16.08 / Лукашенко назвал свою главную цель на фоне протестов

20.08 / Археологи обнаружили на Британских островах древнейшие наскальные изображения

21.08 / Мнение: Омским врачам пришлось ходить по минному полю

28.07 / Как водителям легально пройти техосмотр

24.07 / Бегать не обязательно: Эксперты рассказали о пользе ходьбы для здоровья и похудения

01.09 / «А вы вообще-то Россию любите?»

02.09 / Мнение: Иштар с рубиновыми глазами

22.07 / Сестра Бритни Спирс Джейми Линн прокомментировала скандал с певицей: Она – сильная женщина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска