Мнение: Задержания в Минске. 06.09.2020

07.09.2020, 5:10, Разное

В течение дня в Белоруссии проходили задержания организаторов и участников несанкционированных митингов.

По заявлению МВД, по всей стране задержано несколько сотен человек, точное число обещали назвать в понедельник.

ОМОН, МВД и сотрудники в штатском, методично винтили протестующих после того, как толпа начала разбредаться от оцепления в центре города.

Так сказать "разгромили протестный арьергард" брошенный на произвол судьбы.

Минск

Разгон остатков протестующих с помощью газа.

Гродно

Брест

Барановичи

Как не трудно догадаться, Караев никуда не ушел и продолжает работать, причем с каждым митингом число задержаний растет пропорционально снижению численности митингов.

Касательно численности.



6 сентября.



30 августа.



23 августа



16 августа

Как не трудно заметить, по сравнению с 30 августом заметно снижение численности, что оппозиция уже списывает на дождь.