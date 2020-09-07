Мнение: Задержания в Минске. 06.09.2020
07.09.2020, 5:10, Разное
В течение дня в Белоруссии проходили задержания организаторов и участников несанкционированных митингов.
По заявлению МВД, по всей стране задержано несколько сотен человек, точное число обещали назвать в понедельник.
ОМОН, МВД и сотрудники в штатском, методично винтили протестующих после того, как толпа начала разбредаться от оцепления в центре города.
Так сказать "разгромили протестный арьергард" брошенный на произвол судьбы.
Минск
Разгон остатков протестующих с помощью газа.
Гродно
Брест
Барановичи
Как не трудно догадаться, Караев никуда не ушел и продолжает работать, причем с каждым митингом число задержаний растет пропорционально снижению численности митингов.
Касательно численности.
6 сентября.
30 августа.
23 августа
16 августа
Как не трудно заметить, по сравнению с 30 августом заметно снижение численности, что оппозиция уже списывает на дождь.
Источник: Colonel Cassad
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