Сурковское. Двустопный батл
07.09.2020, 6:05, Разное
«…А ты уцелел. О слава! О, Славка! Теперь твой удел — Фазенда. Отставка».
ДВУСТОПНЫЙ БАТЛ
Недавно экс помощник президента Владислав Сурков опубликовал свой очередной поэтический опус, который вызвал горячие обсуждения, мы не смогли пройти мимо. Вот он:
«Так выглядит рай: пустыня свобода»
Автор: Владислав Сурков
Я снова один
мне дали свободу
зачем кокаин?
ведь есть этот воздух
бери и вдыхай
и всё — жди прихода
так выглядит рай:
пустыня свобода
возьми и вдохни
всем сердцем всем мозгом
все ночи все дни
все земли все звезды
и весь этот май
всей бездной души
и не выдыхай
и всё — не дыши.
* * *
Автор: Татьян Липовицкий
Зачем героизм,
Захваты, поправки?
Зачем героин?
Есть воздух отставки!
Отставка — восторг.
Ликуй же, бедняга!
Ты взял — и исторг
Себя из бедлама.
Зачем ты терпел,
Зачем не грубил им,
Зачем ты корпел
Над чем-то глубинным,
Об стену долбясь,
Злодействовал страстно…
Зачем и Донбасс?
Ведь есть же отставка!
Довольно игры
И замыслов грозных.
Довольно икры —
Глотай этот воздух!
Давно бы ты, друг,
Вкусил этой пищи,
И было б вокруг
Значительно чище.
…Наш путь нелюдим.
В отставку — куда нам?
Мы так и сидим
В своем богоданном,
Сидим под «Дождем» —
Такая погода,
Прихода не ждём,
А только ухода.
А ты уцелел.
О слава! О, Славка!
Теперь твой удел —
Фазенда. Отставка.
Двустопный такой
Себе амфибрахий —
Высокий покой
Для посланных в ссылку.
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Источник: Новая газета
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