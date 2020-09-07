Сурковское. Двустопный батл

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07.09.2020, 6:05, Разное

«…А ты уцелел. О слава! О, Славка! Теперь твой удел — Фазенда. Отставка».

ДВУСТОПНЫЙ БАТЛ

Недавно экс помощник президента Владислав Сурков опубликовал свой очередной поэтический опус, который вызвал горячие обсуждения, мы не смогли пройти мимо. Вот он:

«Так выглядит рай: пустыня свобода»
Автор: Владислав Сурков

Я снова один
мне дали свободу
зачем кокаин?
ведь есть этот воздух

бери и вдыхай
и всё — жди прихода
так выглядит рай:
пустыня свобода

возьми и вдохни
всем сердцем всем мозгом
все ночи все дни
все земли все звезды
и весь этот май
всей бездной души

и не выдыхай
и всё — не дыши.

* * *
Автор: Татьян Липовицкий

Зачем героизм,
Захваты, поправки?
Зачем героин?
Есть воздух отставки!

Отставка — восторг.
Ликуй же, бедняга!
Ты взял — и исторг
Себя из бедлама.

Зачем ты терпел,
Зачем не грубил им,
Зачем ты корпел
Над чем-то глубинным,

Об стену долбясь,
Злодействовал страстно…
Зачем и Донбасс?
Ведь есть же отставка!

Довольно игры
И замыслов грозных.
Довольно икры —
Глотай этот воздух!

Давно бы ты, друг,
Вкусил этой пищи,
И было б вокруг
Значительно чище.

…Наш путь нелюдим.
В отставку — куда нам?
Мы так и сидим
В своем богоданном,

Сидим под «Дождем» —
Такая погода,
Прихода не ждём,
А только ухода.

А ты уцелел.
О слава! О, Славка!
Теперь твой удел —
Фазенда. Отставка.

Двустопный такой
Себе амфибрахий —
Высокий покой
Для посланных в ссылку.

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Источник: Новая газета



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