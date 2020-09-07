 

Лариса Гузеева уводила чужих мужчин из семей

07.09.2020, 5:53, Разное

Российская телеведущая Лариса Гузеева призналась, что уводила мужчин из других семей. Об этом она пояснила в программе «На дачу!», когда узнала, что гости ее передачи Руфина и Алексей, живущие вместе уже 15 лет, на момент знакомства находились в отношениях.
По словам Ларисы Гузеевой, все всегда могут кого-то увести. Даже она этим занималась и делала все, чтобы житель покинул другую семью. При этом телеведущая не отрицает, что то же самое может произойти с ней. Ведь «любовницы всегда интереснее жен», особенно, если назревает кризис в отношениях.

Так, супруга может быть агрессивно настроенной к своему мужу, а у того на работе появляется «какая-нибудь Люська». Она начинает строить ему «глазки» или угощать чаем, а потом просто уводит его из семьи, описала ситуацию Лариса Гузеева. Стоит отметить, телеведущая ранее уже высказывалась критически в адрес своего мужа из-за избыточного веса.



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