Мнение: Неправильное применение коктейля Молотова

07.09.2020, 4:41, Разное

В Портленде по прежнему жарко. Свободные люди продолжают выходить на мирный ненасильственный протест против тирании.

Протестующие перешли к применению коктейлей Молотова против полиции, но один из бросков завершился своеобразным "Френдли-Файр".

Протесты 4 сентября.

Протесты 5 сентября.

Протесты 6 сентября

Среди очередной партии из десятков арестованных оказался сын актера Джона Малковича.



Согласно исследованию Принстонского университета, с 24 мая по 22 августа, в США в 220 населенных пунктах прошло как минимум 570 протестных акций, которые сопровождались актами насилия.

Это помимо мирных акций. Про это исследование будет отдельный материал.