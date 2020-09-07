 

Мнение: Неправильное применение коктейля Молотова

07.09.2020, 4:41, Разное

В Портленде по прежнему жарко. Свободные люди продолжают выходить на мирный ненасильственный протест против тирании.
Протестующие перешли к применению коктейлей Молотова против полиции, но один из бросков завершился своеобразным "Френдли-Файр".

Протесты 4 сентября.

Протесты 5 сентября.

Протесты 6 сентября

Среди очередной партии из десятков арестованных оказался сын актера Джона Малковича.


Согласно исследованию Принстонского университета, с 24 мая по 22 августа, в США в 220 населенных пунктах прошло как минимум 570 протестных акций, которые сопровождались актами насилия.
Это помимо мирных акций. Про это исследование будет отдельный материал.

Источник: Colonel Cassad



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