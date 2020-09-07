«От любви до ненависти один автозак»

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07.09.2020, 4:40, Разное

Женский марш в Минске после избиения студентов: фотографии плакатов.


Сюжет утра: жители ЖК «Каскад» на большой высоте между домами растянули стропы и вывесили бело-красно-белые флаги. Прихали силовики, пожарные и несколько часов под крики «Бандиты!» и «Позор!» пытались флаги сорвать. Повод: якобы вывешивание флага портит фасад дома. К вечеру флаги вновь были на домах. Фото: Ирина Тумакова / «Новая газета»В разгар сражения за флаги кто-то из жителей ЖК вывесил за окно красное платье. Просто красное платье. Контрреволюционных мер не последовало. Фото: Ирина Тумакова / «Новая газета»Ближе к 16 часам на тротуарах по дороге к Площади незакивимтости появились граффити. Фото: Ирина Тумакова / «Новая газета»Субботний Женский марш. Днем ранее Минск потрясли жестокие задержания десятка студенотв МГЛУ людьми в масках и без опознавательных знаков. Задержания были необоснованно грубыми и попали на видео. Студентов задержали за акцию солидарности с арестованными на акциях протеста. Сегодня люди вышли с плакатами солидарности уже со студентами. Фото: Ирина Тумакова / «Новая газета»Был и плакат в поддержку Алексея Навального. Фото: Ирина Тумакова / «Новая газета»Площадь свободы какое-то время была оцеплена силовиками. Вели они себя мирно. Фото: Ирина Тумакова / «Новая газета»Фото: Ирина Тумакова / «Новая газета»Фото: Ирина Тумакова / «Новая газета»Фото: Ирина Тумакова / «Новая газета»Фото: Ирина Тумакова / «Новая газета»Фото: Ирина Тумакова / «Новая газета»Имена погибших. Фото: Ирина Тумакова / «Новая газета»
Фото: Ирина Тумакова / «Новая газета»Фото: Ирина Тумакова / «Новая газета»Фото: Ирина Тумакова / «Новая газета»Плакат с реакцией на опубликованную спецслужбами Лукашенко запись якобы перехваченных переговоров дипломатов Польши и Германии о фальсификации отравления Навального. Запись показалась очень сомнительной и российской, и белорусской аудитории. Лукашенко в ней был назван «крепким орешком», что дополнительно вызывало подозрения в том, что текст «переговоров» был инициирован окружением Лукашенко. Фото: Ирина Тумакова / «Новая газета»Плакат дня. Фото: Ирина Тумакова / «Новая газета»Силовики вели себя мирно. Фото: Ирина Тумакова / «Новая газета»Фото: Ирина Тумакова / «Новая газета»Фото: Ирина Тумакова / «Новая газета»Вечерняя акция памяти погибших демонстрантов у Красного костела. Фото: Ирина Тумакова / «Новая газета»Ирина Тумакова
спецкор «Новой газеты»

Источник: Новая газета



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