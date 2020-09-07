Пугачёва, прекрати! – Личное мнение

07.09.2020, 4:05, Разное

Я всегда считала Аллу Пугачёву сильной женщиной. Грубой, неприятной, невоспитанной, но сильной. То ли я ошибалась, то ли Пугачёва с годами мутировала в жалкое, слабое существо без, пусть и хабалки, но стержня.

В Инстаграме Галкина появилась его совместная фотография с Аллой. В коллаже — слева. Справа — правда.



Фото: Инстаграм, lenta.ru

Жёсткая, голая, не прикрытая фильтрами и фотошопом правда.

Подумала: может, это глупый Галкин так чудит, а Пугачёва всё-таки осталась в адеквате?

Зашла в её Инстаграм: увы, нет. При помощи диджитал-технологий Алка остервенело лепит из себя тридцатилетку.



Инстаграм vs Реальность. Фото: Инстаграм, super.ru

Пугачёвой — 71 год. Это — биологический возраст даже не прабабки, а прапрабабки. Однако Алка, нацепив мини-юбчонку старшеклассницы, ведёт детей, выношенных другой бабой, в первый класс и фотошопит себя до неузнаваемости.

И смешно, и грустно за этим наблюдать.

Ты, пусть и бездарный, но мастодонт, пусть и говёной, советской, но эстрады. Вокруг тебя — стая куриц, которые смотрят в рот и ссут поперёк слово молвить, а ты, подобно закомплексованной эскортнице из Перди, рихтуешь морду.

Эскортнице-то писю надо продать, а тебе чего надо? От смерти убежать? Так не получится. А вот от страха смерти избавиться можно. Однако фильтры, пластика и фотошоп в этом не помогут.

У вас есть совет для Пугачёвой? Мне лично неприятно видеть, как она превращает себя в посмешище.