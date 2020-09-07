Мнение: Примеры рыбалки

07.09.2020, 3:56, Разное

В комментариях к последнему посту процитировали рассказ Фицджеральда “Волосы Вероники”.

Я предложила его прочитать и обсудить.

В комментариях к этому посту предлагаю упоминать и другие произведения, литературные и кинематографические, где есть рыбаки или нерыбы, но обязательно приводите цитату, в которой очевидно, что речь о рыбалке.

Мне очень часто кидают в личку ссылки на фильмы, где якобы есть рыбалка. Иногда даже приводят описания, вроде “слушать диалог сплошное наслаждение” или “герой сводит с ума героиню”.

Я иногда смотрю эти фильмы, если не видела. Почти всегда речь о какой-то ерунде. Диалог не рыбаков, а рапанов, а герой такой, что может свести с ума только собственную бабушку. Но изредка бывает что-то похожее на рыбалку, хотя бы частично, и это уже дорогого стоит.

Например фильм А. Учителя “Прогулка”, который много раз упоминали комментаторы при обсуждении фильмов о рыбалке, и который меня постоянно агитировали посмотреть в личке, я наконец посмотрела.

Предлагаю этот фильм тоже обсудить, его многие видели, и примерно месяц назад я тоже посмотрела.

Там интересная героиня (сценарий А. Смирновой), на рыбачку она не тянет, но моменты рыбалки у нее есть. Видели? Понимаете какие моменты? Оба парня там рыбы, второй немного получше, первый почти рапан. Можем обсудить, если помните диалоги.

А вот что касается рассказа “Волосы Вероники”.

Вероника – в начале рассказа – рапан в короне и, несмотря на хорошую внешность и богатую семью, не нравится никому из кавалеров.

Ее кузина, окруженная хороводом поклонников, пытается обеспечить бестолковой двоюродной сестре партнеров по танцам и заставляет своих поклонников танцевать с Вероникой, буквально принудительно. Такие щипцы приводят к тому, что парни начинают шарахаться от Вероники, а обязанность танцевать с ней воспринимают как тяжелую повинность.

Вероника становится свидетельницей разговора кузины с матерью, теткой Вероники, насколько она безнадежна и непривлекательна. Утром она обвиняет кузину, надеясь, что та будет просить прощения за жестокие слова, но Маджори неожиданно предлагает ей валить домой.

Пика Марджори получается из красного поля, поскольку она делала для Вероники все, что могла, много раз пыталась помочь ей одеваться лучше, но та отвечала свысока из-под короны, и вот теперь, подслушав разговор, обвинила ее.

Вот как выглядит эта сцена в рассказе.

“- Значит, ты считаешь, что вела себя по отношению ко мне хорошо?

– Я сделала для тебя все, что могла, и более того. Ты довольно тяжкий

случай.

У Вероники набрякли веки.

– А ты себялюбивая, злая и, вдобавок, совершенно не женственная.

– Господи боже мой! – возопила Марджори. – Да ты просто дуреха! Такие

девицы, как ты, прежде всего виноваты в бесчисленных нудных, тусклых

браках, в том, что чудовищная бестолковость сходит за женственность.

Представляю, каково приходится человеку, когда, пленившись разодетой

куклой, которую он наделил всевозможными добродетелями, он вдруг замечает,

что взял в жены жалкую, нудную, трусливую жеманницу.

Вероника даже рот раскрыла от изумления.

– Вечно женственная женщина! – продолжала Марджори. – Лучшие ее годы

уходят на то, чтобы поносить девушек вроде меня, которые не тратят времени

попусту.

Чем больше воодушевлялась Марджори, тем сильнее отвисала челюсть у

Вероники.

– Можно еще понять, когда на жизнь плачется дурнушка. Будь я

непоправимо дурна собой, я бы никогда не простила родителям, что они

произвели меня на свет. Но тебе-то жаловаться не на что. – Марджори

пристукнула кулачком. – Если ты рассчитываешь, что я буду хныкать вместе с

тобой, ты ошибаешься. Хочешь – уезжай, хочешь – оставайся, дело твое”.

После пики Вероника испытывает такое потрясение, что решает обратиться к Марджори за коучингом.

Та ставит точно такие условия как любой эффективный коуч: никаких дискуссий, полное подчинение и выполнение всего, что он скажет. Иначе руководить человеком в подобной ситуации (когда навыков ноль) невозможно. Вероника соглашается и очень быстро, почти мгновенно достигает высоких результатов, вокруг нее собирается хоровод и даже поклонник Марджори в конце отдает ей предпочтение, чем Марджори оказывается весьма недовольна.

Заканчивается рассказ не очень удачно. Марджори внезапно оказывается ревнивой рыбой, а Вероника и вовсе мстительной дурой, но тот момент, как из опостылевшей всем клуши превратиться в популярную девицу, показан автором очень хорошо.

И схема описана рабочая.

Убрать щипцы – это раз. Это получилось само собой, когда Марджори перестала пинками заставлять парней танцевать с кузиной, а кузина перестала стоять и ждать с тоскливым лицом.

Второе – активность (в границах приличий) Вероника должна была проявлять по отношению к самому непопулярному парню. Она сама заговорила с ним и накидала ему шаров. Понятно почему? Он был счастлив и распахнул пошире границы, тогда как для других парней, более популярных, шары Вероники на том уровне ее СЗ оказались бы все теми же щипцами и тухлыми.

А тут у нее появился хотя бы один преданный кавалер, готовый воевать за право потанцевать с ней. А там уже – лиха беда начало.

Третье – Вероника теперь весело болтала, а не занудствовала на тему погоды как раньше.

Скучными вопросами о погоде она вытягивала из парней необходимость вести с ней нудные беседы, когда им совсем не хотелось. А здесь она болтала сама, весело и автономно, и они были избавлены от щипцов, но могли наблюдать ее чувство юмора и живость и проникались симпатией.

То есть все, что она делала, было направлено на отмену щипцов и создание анти-щипцов. И процесс завертелся.

Вскоре уже поклонник Марджори, который в начале рассказа тосковал от обязанности танцевать с Вероникой, удивлялся, какая же Вероника хорошенькая.

В рассказе коротко, но емко описано, как образуется хоровод.

Если не обращать внимание на дешевый трюк с хохмой про обрезание волос, которым Вероника привлекла общее внимание, все остальное можно принимать всерьез. Сам по себе трюк с волосами не значил ничего, это каша из топора, его миссия была лишь в том, чтобы перестать уныло тянуть из кавалеров приглашения на танцы, а отвлечь их внимание на что-то смешное и глупое. Немного качнуть спонтанности, хотя сделать это можно было бы куда красивей, без Выскочки. Но рыбалка – таинственная тема и в литературе очень мало ее описаний.

Зато все, что говорит Марджори до этого, и матери своей и самой Веронике, достойно внимания.

И посмотрите. Главное было, чтобы Вероника сняла ЗВ и увидела, что она мечтает быть такой же привлекательной как Марджори и должна учиться у нее. Под ЗВ Вероника считала Марджори дешевкой, а себя очень женственной. Сняв ЗВ и корону и увидев свою ситуацию такой, как есть, Вероника быстро поменялась.

Я видела таких быстрых изменений очень много. Из рапана в нерыбу за считанные дни – это возможно.

По большому счету, не важно, как вы изменитесь, быстро или за длительное время, главное измениться в лучшую сторону, но то, что изменения могут быть очень быстрыми, иногда мгновенными, показывает, что главное – снять корону. Снять корону – это увидеть, что ты не лучше всех в том деле, где у тебя проблемы, увидеть свою реальную планку, свой реальный уровень и свои недостатки. После этого начинаются изменения и иногда они происходят очень быстро.

Удалось прочитать рассказ?

А фильм “Прогулка” видели?

Другие фильмы и произведения про рыбалку тоже приводите, только обязательно с цитатами, не голословно.