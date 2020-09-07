Мнение: О «Северном потоке – 2»: интересный прогноз и парадоксальный вывод

07.09.2020, 3:25, Разное

Тучи сгущаются.

Может ли предполагаемое хайли лайкли отравление российского оппозиционера Алексея navalny Навального как-то негативно сказаться на судьбе амбициозного проекта Газпрома – «Северный поток–2»? Многие уверены, что у Берлина просто не останется иного выбора, если в итоге немецкого расследования выяснится, что за инцидентом стоит #Кремль. И это будет на руку США и Украине, причём Вашингтон ловко решит двуединую задачу: упростит доступ своему СПГ на европейский рынок и вынудит Москву дальше поддерживать украинскую экономику транзитными деньгами.

Но это всё то, что лежит на поверхности. Если же копнуть вглубь…

По мнению ряда авторитетных российских экспертов, изначально спорный «Северный поток–2» давно стал провальным, и возможные санкции Берлина станут для него своего рода coup de grâce.

Сейчас #Газпром поставляет в Европу ровно столько газа, сколько та готова купить. Мощности для поставок уже в настоящее время избыточны и недозагружены. Запуск СП-2 никак спрос на российский газ не изменит. Перспективы увеличения этого спроса неочевидны ввиду стремления Европы к диверсификации поставок, а также глобального тренда к декарбонизации мировой экономики.

Более того, Газпром основные деньги на новую трубу уже потратил, поэтому новых убытков от замораживания СП-2 он не понесет. Да и подрядчики (из числа друзей Путина) свою прибыль не только получили, но уже и обкэшили, продав строительные компании самому Газпрому. Так что единственный убыток из-за возможного окончательного провала СП-2 – имиджевый. Ну и геополитический (исчезает один из козырей в переговорах с Украиной). Поэтому если санкционным ответом Европы за отравление Алексея Навального будет решение по СП-2, то все стороны смогут облегчённо выдохнуть: умерла так умерла.

Такой вывод сделали аналитики Телеграм-канала @MMI, который до недавнего времени возглавлял и вёл один из самых авторитетных аналитиков российского рынка Кирилл Тремасов, недавно перешедший в Банк России. И в дополнение к нему – ещё один эксперт с именем – Михаил Крутихин.

Слушайте, может хватит уже мусолить «Северный Поток-2»! Труположество какое-то. Проекта не существует с декабря прошлого года. Конец ему положили американские санкции и транзитное соглашение Газпрома с украинцами. Всё. Хана. Капут. Финиш. Жизнь продолжается без утопшей трубы. Никто ничего давно уже не строит.

Для немцев все разговоры об этом – лишь риторический пример наглого вмешательства #США в их дела. Главное – трения с американцами. А забота о судьбе погибшего проекта – только повод вытащить глубинные споры на свет. От потери этого дополнительного маршрута никакого вреда ни Германии, ни Европе нет абсолютно. Для американцев в Конгрессе – повод уесть якобы пропутинца-Трампа (для демократов) или продемонстрировать, что никакой пророссийской позиции у трампистов нет (для республиканцев). Внутреннее дело.

Для Газпрома, где не могут не понимать, что достроить трубопровод не получилось, вся возня округ «Академика Черского» – чиновная демонстрация лихорадочной и вполне бесплодной деятельности, которую надо предъявить президенту Владимиру #Путин­у в оправдание провала. Для тех, кто нажился на антиукраинской затее Кремля с «потоками»? – давно пройденный этап. Бабло распилено.

Не надо «выкапывать стюардессу», граждане, и делать вид, что «СевПоток-2» – всё ещё реальность.

И вот вопрос-вывод: может кому-то – не России, не Кремлю, не Путину, а кому-то влиятельному в России – отравление Алексея Навального было действительно выгодно?