Мнение: Уроки английского

07.09.2020, 3:20, Разное

«Пишется Манчестер, читается Ливерпуль?»

Да отдохните!

Самое крутое не это, и не Gloucester, Leicester, Worcester и Bicester, которые читаются как Глостер, Лестер, Вустер и Бистер. И даже не город Cirencester, который произносится в пяти вариантах от «систер» до «сайренсестер». Хотя сейчас он – Сайренстер, я спросил у хозяйки отеля.

Нет, самый крутой – городок Godmanchester. Нет, не Godliverpool, a Godmanchester.

И вы знаете, как он произносится?

Гамстер”.

Вот это да!