Мнение: Уроки английского
07.09.2020, 3:20, Разное
«Пишется Манчестер, читается Ливерпуль?»
Да отдохните!
Самое крутое не это, и не Gloucester, Leicester, Worcester и Bicester, которые читаются как Глостер, Лестер, Вустер и Бистер. И даже не город Cirencester, который произносится в пяти вариантах от «систер» до «сайренсестер». Хотя сейчас он – Сайренстер, я спросил у хозяйки отеля.
Нет, самый крутой – городок Godmanchester. Нет, не Godliverpool, a Godmanchester.
И вы знаете, как он произносится?
Гамстер”.
Вот это да!
Источник: Размышления вольного социолога
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