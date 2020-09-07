Прокуратура Пермского края обжаловала приговор по делу о «кукле Путина»
07.09.2020, 3:15, Разное
Гособвинитель видит «судебную ошибку» и «чрезмерно мягкое наказание».
Гособвинитель Ольга Попова направила в Пермский краевой суд жалобу на приговор районного суда по делу о «кукле Путина», она просит отменить приговор, а дело направить на новое разбирательство, сообщает «Новой газете» сторона защиты.
В своей жалобе Ольга Попова указывает, что в отношении Александра Шабарчина и Данилы Васильева «судом назначено чрезмерно мягкое наказание», а приговор суда «незаконный ввиду неправильного применения уголовного закона».
«При оценке доказательств по делу судом нарушен уголовный и уголовно-процессуальный закон, что повлекло принятие незаконного, необоснованного и несправедливого решения». Оправданный Александр Эткин «выполнял отведенную ему роль для достижения общей преступной цели – изготавливал видеофайл, задевающий чувства неопределенного круга лиц» и «желал наступления последствий в виде размещения видеофайла в сети Интернет».
«Полагаю наличие судебной ошибки, ведь в противном случае нарушается баланс конституционно защищаемых ценностей и искажается сама суть правосудия», – пишет прокурор Попова.
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18 августа Ленинский суд Перми вынес приговор троим фигурантам дела о «кукле Путина»: Александру Шабарчину он назначил два года колонии, Даниле Васильеву — год условно, Александра Котова — оправдал. Обвинение запрашивало Шабарчину три года колонии, Васильеву — 1,5, Эткину — два.
Защита обжаловала обвинительные приговоры, Александр Шабарчин находится в СИЗО, он был взят под стражу в зале суда.
Александра Семенова
специально для «Новой»
Источник: Новая газета
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