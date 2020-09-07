 

В ООН указали на ответственность РФ и Украины за обеспечение Крыма водой

07.09.2020, 3:08, Новости дня

Основная ответственность за обеспечение жителей Крыма водой лежит на России, но и у Украины есть обязанности, сообщила официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл.

Она подчеркнула, что каждый человек «для полноценной жизни и полного осуществления всех прав» имеет «право на безопасную и чистую питьевую воду и санитарию». Для «защищенного населения Крыма» в этом вопросе «главную ответственность несет» Россия, сказала Тросселл.

При этом, по ее словам, «Украина обязана поддерживать осуществление экономических, социальных и культурных прав». Киев обязан «постоянно держать в поле зрения вопрос о том, может ли принять меры для обеспечения достаточного уровня жизни для всех лиц, находящихся на территории» Украины, передает РИА «Новости».

Напомним, в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. С целью преодоления возникших трудностей Минобороны России провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков.

В августе военнослужащие завершили переброску воды по 60-километровому трубопроводу в Симферопольское водохранилище, которое обмелело из-за засухи.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.08 / “Шаг на пути уничтожения независимости бюро”. НАБУ отреагировало на решение КСУ о неконституционности назначения Сытника

27.07 / Туроператоры предсказали скорое открытие нового направления для отдыха

23.07 / В МВД заявили, что операция по задержанию полтавского угонщика подходит к финалу

15.07 / Функционирование украинского языка – вопрос нацбезопасности. Языковой законопроект Бужанского – одна из попыток реванша Путина в Украине

21.07 / Зеленский о захвате заложников в Луцке: Держу ход событий под личным контролем

30.07 / Опрос «Левада-центра»: Путину доверяют только 23 процента

05.08 / Чеснаков: Трехдневное голосование демократичнее и удобнее однодневного

09.07 / В рамках дела Фургала задержаны два хабаровских депутата

07.08 / Эксперт объяснил необходимость повышения скоростных лимитов на современных российских шоссе

11.08 / Российская вакцина от коронавируса напомнила немецким СМИ о космической гонке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска