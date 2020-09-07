В ООН указали на ответственность РФ и Украины за обеспечение Крыма водой

07.09.2020, 3:08, Новости дня

Основная ответственность за обеспечение жителей Крыма водой лежит на России, но и у Украины есть обязанности, сообщила официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл.

Она подчеркнула, что каждый человек «для полноценной жизни и полного осуществления всех прав» имеет «право на безопасную и чистую питьевую воду и санитарию». Для «защищенного населения Крыма» в этом вопросе «главную ответственность несет» Россия, сказала Тросселл.

При этом, по ее словам, «Украина обязана поддерживать осуществление экономических, социальных и культурных прав». Киев обязан «постоянно держать в поле зрения вопрос о том, может ли принять меры для обеспечения достаточного уровня жизни для всех лиц, находящихся на территории» Украины, передает РИА «Новости».

Напомним, в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. С целью преодоления возникших трудностей Минобороны России провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков.

В августе военнослужащие завершили переброску воды по 60-километровому трубопроводу в Симферопольское водохранилище, которое обмелело из-за засухи.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией.