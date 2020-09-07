 

МВД Белоруссии рассказало о прячущихся за женщинами «боевиках»

07.09.2020, 2:48, Новости дня

«Боевики», участвующие в акциях протеста, «растворились» и стали прятаться за женщинами, сообщил глава МВД Белоруссии Юрий Караев.

Он сказал, что силовики «замечают» на воскресных акциях «группы молодых людей, которые неумело маскируются в толпе». 

«Такие «боевики», похожие на футбольных фанатов, анархистов», – приводит слова министра РИА «Новости» со ссылкой на Sputnik и СТВ.

Караев отметил, что «таких бойцов было много именно» 9–10 августа, но «потом они резко вдруг растворились». По его словам, некоторые из «боевиков» угодили в райотдел милиции, где «посидели, подумали», другие «испугались, что ОМОН и внутренние войска им не преодолеть».

«И в последующее время они стали прятаться за женщинами», – сказал министр.



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