 

Мировой экономике предсказали новые проблемы

07.09.2020, 2:48, Новости дня

В 2020 году мировую экономику ждут новые проблемы, информирует Bloomberg.

Советник по глобальной экономике Pacific Investment Management Иоахим Фелс заявил, что государства после падения экономики из-за коронавируса проходят пик подъема, за которым последует спад, передает РИА «Новости».

При этом многие страны готовы свернуть шаги по поддержке экономики, хотя для сохранения позиций требуются новые меры стимулирования.

Так, в США в августе создали 1,4 млн рабочих мест. Райан Свит из агентства Moody’s сообщил о необходимости «поддерживать темп», но без мер стимулирования это будет сложно сделать. В сентябре некоторые крупные бренды, в частности Ford Motor Co. и United Airlines Holdings Inc., сообщили о сокращении рабочих мест. 

Бизнесу угрожает и возможное обострение отношений США и Китая в преддверии американских выборов.

В Китае при этом население все еще не хочет тратить деньги, а банки объявили о худшем более чем за 10 лет падении прибыли, связанном с ростом безнадежных долгов.

Фабрики в Европе вынуждены снижать расходы, так как прибыль упала из-за падения спроса. 

Также существует риск второй волны коронавируса.

Уоррик Маккиббин из Института Брукинга оценил ущерб мировой экономике из-за коронавируса в ближайшие годы в 35 трлн долларов.



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