Мнение: Забирай своё и беги, беги, беги…

07.09.2020, 2:35, Разное

Протесты в Белоруссии не утихают, но власти, похоже, взяли на вооружение передовой опыт братской России или Венесуэлы – они их в целом игнорируют. 100 тысяч вышло на улицу или миллион – абсолютно без разницы. Правда, если в Венесуэле наркобарон Мадуро терроризирует протест с помощью уличных банд "коллективос", а в российском Хабаровске власть вообще самоустранилась от перманентного Дня непослушания, то в Белоруссии промежуточный вариант – есть и террор карателей, и глубокое наплевательство на все эти ваши марши и митинги. Сегодня, правда, Лукашенко не порадовал новым косплеем на Рэмбо, но это мало что изменило.

Логику Лукашенко понять в целом можно – убедившись, что протест носит подчеркнуто ненасильственный характер, разумно просто наплевать на него и довести до конца задачу сдачи независимости Белоруссии в обмен на личные гарантии от Кремля. А там – пусть Путин разбирается со всем этим бедламом. Задорого продать актив, понятно, уже точно не получится, но для продавца у этой сделки маржинальность – не главный фактор. Тут как в казино: главное вообще унести выигрыш и ноги.

То, что процесс торговли суверенитетом Белоруссии идет успешно, подтверждается серией заседаний путинского политбюро – Совбеза – с единственным пунктом повестки. Последнее прошло сразу после вояжа Мишустина в Минск и собирали его явно не ради обсуждения подробностей беседы Майка и Ника, которую так-сяк наляпал белорусский КГБ.