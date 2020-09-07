 

Мнение: Забирай своё и беги, беги, беги…

07.09.2020, 2:35, Разное

Протесты в Белоруссии не утихают, но власти, похоже, взяли на вооружение передовой опыт братской России или Венесуэлы – они их в целом игнорируют. 100 тысяч вышло на улицу или миллион – абсолютно без разницы. Правда, если в Венесуэле наркобарон Мадуро терроризирует протест с помощью уличных банд "коллективос", а в российском Хабаровске власть вообще самоустранилась от перманентного Дня непослушания, то в Белоруссии промежуточный вариант – есть и террор карателей, и глубокое наплевательство на все эти ваши марши и митинги. Сегодня, правда, Лукашенко не порадовал новым косплеем на Рэмбо, но это мало что изменило.

Логику Лукашенко понять в целом можно – убедившись, что протест носит подчеркнуто ненасильственный характер, разумно просто наплевать на него и довести до конца задачу сдачи независимости Белоруссии в обмен на личные гарантии от Кремля. А там – пусть Путин разбирается со всем этим бедламом. Задорого продать актив, понятно, уже точно не получится, но для продавца у этой сделки маржинальность – не главный фактор. Тут как в казино: главное вообще унести выигрыш и ноги.

То, что процесс торговли суверенитетом Белоруссии идет успешно, подтверждается серией заседаний путинского политбюро – Совбеза – с единственным пунктом повестки. Последнее прошло сразу после вояжа Мишустина в Минск и собирали его явно не ради обсуждения подробностей беседы Майка и Ника, которую так-сяк наляпал белорусский КГБ.

Источник: Эль Мюрид



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.07 / Ученые: Пандемия COVID-19 и карантин ухудшили состояние здоровья людей с артритом

20.07 / Мнение: Как я «шатал режим»…

24.06 / Мнение: В окружении ненависти

02.07 / Глазьев продолжил “крестовый поход” против Набиуллиной

21.07 / В Индии оценили преимущества новой технологии РФ для обнаружения F-35

30.07 / Кардиолог Анна Солощенко назвала продукты, содержащие плохой холестерин

30.07 / Эксперт о задержании россиян в Белоруссии: Предвыборный спектакль

06.08 / “Разбираемся в тонкостях и нюансах!”: Юлия Высоцкая поделилась мнением о кофейных чашках

30.06 / Под Нижним Новгородом при пожаре погибли 4 человека

04.08 / «Им нужен Лукашенко, но на коленях»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска