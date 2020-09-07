 

В Днепре в результате взрыва гранаты ранения получили два человека – полиция

07.09.2020, 2:17, Новости дня

Вечером 6 сентября в Днепре в Амур-Нижнеднепровском районе в результате взрыва гранаты пострадали два человека. Об этом информирует полиция Днепропетровской области.

“Предварительно установлено, что 35-летний мужчина бросил гранату в сторону дома, где находились двое мужчин… По предварительным выводам экспертов, взорваться могла граната РГД-5”, – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что злоумышленника задержали.

Уголовное производство открыто по ст. 15 и ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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