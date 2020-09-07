 

В курортном тунисском городе напали на нацгвардейцев, власти заявили о теракте

07.09.2020, 2:17, Новости дня

6 сентября трое злоумышленников на автомобиле протаранили блокпост сил безопасности Туниса в курортном городе Сус. Об этом сообщило министерство внутренних дел страны.

Один сотрудник Национальной гвардии скончался в больнице, другой с тяжелыми ранениями госпитализирован.

В результате спецоперации все трое участников нападения были уничтожены.

В министерстве назвали случившееся террористическим актом, не уточнив, какая группировка может быть к нему причастна.

В 2015 году в Сусе произошел теракт, жертвами которого стали 38 туристов. Ответственность за происшедшее взяли на себя экстремисты из группировки “Исламское государство”. Силовики убили одного из террористов. Четверо его сообщников в 2019 году были приговорены к пожизненному заключению.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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