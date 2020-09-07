Мнение: Откровения Майкла Коэна

07.09.2020, 1:50, Разное

Бывший поверенный Трампа Майкл Коэн готовится к изданию своей предвыборной заказухи, из которой вы узнаете, что:

1. Трамп нанимал чернокожего актера, который изображал Обаму, для ритуальных унижений со стороны Трампа и последующего символического "увольнения первого черного президента Трампом".

2. Что Трамп является "лжецом, мошенником, расистом, аферистом и человеком, которому президентский пост нужен лишь для удовлетворения своих финансовых целей".

3. Что Трамп никогда мирно не покинет свой пост и будет держаться за него всеми силами. Как законными средствами, так и незаконными.

4. Модель для подражания у Трампа это Путин. Трамп без ума от монопольного влияния Путина на власть – от финансов до прессы. Также Трампу очень нравится криминализация инакомыслия и запугивание свободной прессы, как это организовал Путин в России.

5. Прямого сговора между Трампом и Путиным не было, но в 2016-м году их интересы совпали, чтобы нанести ущерб Хиллари Клинтон и помешать ей выиграть выборы, которые она должна была выиграть.

6. Трамп не планировал выигрывать выборы, после поражения, он хотел заниматься развитием недвижимости в Москве, а для этого ему требовалось налаживание отношений с Путиным.

7. Заискивая перед Путиным и намекая на возможность снятия санкций против России, Трамп в первую очередь хотел продвинуть проект строительства Башни Трампа в Москве.

8. После того, как Трамп перепродал купленный за 41 млн. долларов особняк в Палм-Бич российскому олигарху Рыболевлеву за 95 млн. долларов в 2008 году, Трамп заявил, что по его мнению, настоящим покупателем его особняка был Путин.

9. О компроментирующей пленке с поездкой Трампа в Москву Коэн не знает, ему предлагали купить некую пленку за 20 млн. долларов, но так ничего и не показали.

10.Относительно религии Трампа в своем окружении делает заявления в стиле "Можете поверить, что люди верят во всю эту чушь?!"

11.Трамп отвергал предупреждения своих советников, когда публично называл латиноамериканцев убийцами и насильниками. По его словам их реауция не важна, потому что они слишком глупы, чтобы голосовать за Трампа. Он и не рассчитывает получить их голоса и это не его люди.

12. Относительно Обамы и негров Трамп заявлял: "Назовите хоть одну страну управляемую черным, которая не является дерьмом. Теперь они все как туалеты. Посмотрите на Манделу. Мандела трахнул свою страну. Теперь она дерьмо. К черту Манделу. Он не был лидером".

13. Укладка волос Трампом представляет собой сложную комбинацию, чтобы скрыть шрамы от неудачной пересадки волос в 80х. С распущенными волосами Трамп выглядит как старый хиппи 60-х.

14. Для заявления Трампа о выдвижении в президенты нанимали статистов по 50 долларов на человека.

15. Коэн в интересах Трампа оплачивал выпуск фальшивых социологических опросов на CNBC и Drudge Report.

Стоит уточнить, что сам Коэн был пойман на лжесвидетельстве в Конгрессе США, после чего лишен статуса адвоката.

В Белом Доме заявили, что все эти заявления и весь опус Коэна, который хотят выпустить перед самими выборами, это "последняя попытка старого мошенника нажиться на вранье".

В принципе, даже по тизеру книги заметно, что опус Коэна поразительно совпадает с основными нарративами Демократической Партии о Трампе, где Трамп это сотрудничающий с Путиным нарцисс, расист и мошенник, который обманом захватив президентский пост, решает свои узкокорыстные вопросы и удовлетворяет свое эго.