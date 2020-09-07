 

Мнение: Откровения Майкла Коэна

07.09.2020, 1:50, Разное

Бывший поверенный Трампа Майкл Коэн готовится к изданию своей предвыборной заказухи, из которой вы узнаете, что:

1. Трамп нанимал чернокожего актера, который изображал Обаму, для ритуальных унижений со стороны Трампа и последующего символического "увольнения первого черного президента Трампом".
2. Что Трамп является "лжецом, мошенником, расистом, аферистом и человеком, которому президентский пост нужен лишь для удовлетворения своих финансовых целей".
3. Что Трамп никогда мирно не покинет свой пост и будет держаться за него всеми силами. Как законными средствами, так и незаконными.
4. Модель для подражания у Трампа это Путин. Трамп без ума от монопольного влияния Путина на власть – от финансов до прессы. Также Трампу очень нравится криминализация инакомыслия и запугивание свободной прессы, как это организовал Путин в России.
5. Прямого сговора между Трампом и Путиным не было, но в 2016-м году их интересы совпали, чтобы нанести ущерб Хиллари Клинтон и помешать ей выиграть выборы, которые она должна была выиграть.
6. Трамп не планировал выигрывать выборы, после поражения, он хотел заниматься развитием недвижимости в Москве, а для этого ему требовалось налаживание отношений с Путиным.
7. Заискивая перед Путиным и намекая на возможность снятия санкций против России, Трамп в первую очередь хотел продвинуть проект строительства Башни Трампа в Москве.
8. После того, как Трамп перепродал купленный за 41 млн. долларов особняк в Палм-Бич российскому олигарху Рыболевлеву за 95 млн. долларов в 2008 году, Трамп заявил, что по его мнению, настоящим покупателем его особняка был Путин.
9. О компроментирующей пленке с поездкой Трампа в Москву Коэн не знает, ему предлагали купить некую пленку за 20 млн. долларов, но так ничего и не показали.
10.Относительно религии Трампа в своем окружении делает заявления в стиле "Можете поверить, что люди верят во всю эту чушь?!"
11.Трамп отвергал предупреждения своих советников, когда публично называл латиноамериканцев убийцами и насильниками. По его словам их реауция не важна, потому что они слишком глупы, чтобы голосовать за Трампа. Он и не рассчитывает получить их голоса и это не его люди.
12. Относительно Обамы и негров Трамп заявлял: "Назовите хоть одну страну управляемую черным, которая не является дерьмом. Теперь они все как туалеты. Посмотрите на Манделу. Мандела трахнул свою страну. Теперь она дерьмо. К черту Манделу. Он не был лидером".
13. Укладка волос Трампом представляет собой сложную комбинацию, чтобы скрыть шрамы от неудачной пересадки волос в 80х. С распущенными волосами Трамп выглядит как старый хиппи 60-х.
14. Для заявления Трампа о выдвижении в президенты нанимали статистов по 50 долларов на человека.
15. Коэн в интересах Трампа оплачивал выпуск фальшивых социологических опросов на CNBC и Drudge Report.

Стоит уточнить, что сам Коэн был пойман на лжесвидетельстве в Конгрессе США, после чего лишен статуса адвоката.
В Белом Доме заявили, что все эти заявления и весь опус Коэна, который хотят выпустить перед самими выборами, это "последняя попытка старого мошенника нажиться на вранье".
В принципе, даже по тизеру книги заметно, что опус Коэна поразительно совпадает с основными нарративами Демократической Партии о Трампе, где Трамп это сотрудничающий с Путиным нарцисс, расист и мошенник, который обманом захватив президентский пост, решает свои узкокорыстные вопросы и удовлетворяет свое эго.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08 / Мнение: Развитие и структура ВДВ в последние 10 лет

04.07 / Как фальсифицируют электоральную статистику

06.07 / Копы отменяются

07.08 / Актриса Лиза Моряк о работе с Кириллом и Дмитрием Нагиевыми: Вне камер не общались

11.07 / На 50 метров трезвее

25.06 / Глава Росавиации предложил план возобновления авиасообщения с другими странами

12.08 / «Яндекс» запускает приложение для распознавания воровских татуировок «Яндекс.Наколки»

30.06 / Мнение: Как нелегально пересечь границу РФ и Белоруссии

12.08 / Назван состав российской вакцины для профилактики коронавируса

24.06 / Личное: Доцеловались!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска