 

Коронавирус: последние новости на сегодня, 7 сентября 2020 года

07.09.2020, 1:43, Разное

За последние сутки в России выявлено 5 195 инфицированных. За время эпидемии в нашей стране зафиксировано 1 025 505 случаев заражения, большая часть пациентов уже вылечилась.

В России проведено более 38 миллионов тестов на коронавирус. Только за последние сутки проведено свыше 333 тысяч исследований, сообшили в Роспотребнадзоре.

Наряду с медиками и работниками образовательной сферы одними из первых вакцину от коронавируса могут получить журналисты. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал о своем самочувствии после прививки от коронавируса. По словам главы ведомства, он чувствует себя нормально, побочных эффектов не было. “Рекомендую всем пройти эту вакцинацию”, – сказал Шойгу.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, за время эпидемии коронавирусом в мире заразились более 26,9 миллиона человек. Зафиксировано 879 тысяч смертей от COVID-19. В США выявлено 6,2 миллиона зараженных.

Президент США Дональд Трамп надеется получить американскую вакцину от коронавируса к октябрю. В ближайшее время ожидаются результаты клинических испытаний препарата, отметил глава Белого дома.

За последние сутки в мире выявлено рекордное число заразившихся коронавирусом – 304 626 человек. Предыдущий рекорд был зафиксирован 14 августа.

Коронавирус в Москве

Заболели – 266 357

Умерли – 4 891

Выздоровели – 221 370

Коронавирус в России

Заболели – 1 025 505

Умерли – 17 820

Выздоровели – 840 949

Коронавирус в мире

Заболели – 26 600 990

Умерли – 874 380

Выздоровели – 14 800 833

Статистика коронавируса в России и мире на 7 сентября 2020 года

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква266 357
4 891221 370Россия1 025 50517 820840 949США6 230 534181 6702 430 059Весь мир26 900 990
879 380
15 100 833

Коронавирус сегодня | В Москве | В России | В мире

Симптомы | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды | Заболевшие политики



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / Собянин объявил об открытии записи на бесплатные тесты на COVID-19

22.08 / Мнение: Призывы из прекрасного далека…

24.07 / Личное: Натворила трешняка

30.06 / Ученые зафиксировали на радарах пять подозрительных метеороидов

10.08 / Скандалы: Михаил Гуцериев съезжает из офиса

23.08 / Зеленский о повторных выборах президента Белоруссии: Было бы спокойно и без крови

03.09 / Говорящие на двух языках дети медленнее сверстников теряют серое вещество

13.08 / Мнение: Китай перехватывает Сербию у России?

19.08 / Мнение: Турция пошла в Ливии по российскому пути

14.07 / Мнение: Обычный патруль, ничего интересного

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска