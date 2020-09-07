 

Глава МВД Беларуси назвал милицию страны самой гуманной в мире

07.09.2020, 0:53, Новости дня

Глава МВД Беларуси Юрий Караев заявил 6 сентября в эфире телеканала СТВ о гуманности белорусских милиционеров.

“Говорят о жестокости белорусской милиции. А я хочу сказать так: более гуманной, выдержанной и хладнокровной милиции нету нигде в мире, я в этом уверен”, – сказал он.

По словам министра, 30 сотрудников МВД “с тяжелыми увечьями находятся в госпиталях и больницах”.

Караев отметил, что в некоторых ситуациях белорусская милиция не спешит стрелять, хотя на Западе это уже сделали бы.

Массовые акции в Беларуси продолжаются с 9 августа. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

На акцию протеста в Минске 6 сентября собралось около 100 тысяч человек, они прошли по улицам города к резиденции президента Лукашенко и потребовали его ухода в отставку. Известно почти о 200 задержанных.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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