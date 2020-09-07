Рекорд для Книги Гиннесса. Австриец два с половиной часа просидел в кубе со льдом
07.09.2020, 0:53, Новости дня
6 сентября 43-летний австриец Йозеф Кеберль побил свое же достижение, просидев два с половиной часа в стеклянном кубе со льдом. Об этом сообщил телеканал ORF.
Рекорд для Книги Гиннесса в категории “Самый продолжительный контакт всего тела со льдом” был установлен в городе Мельк. Из одежды на экстремале были только плавки, лед покрывал все его тело по шею.
Выйдя из куба, рекордсмен попросил мороженое.
Фото: ЕРА
В 2019 году Кеберль просидел во льду два часа и восемь минут.
Экстремал известен своими походами по ледникам и заплывами в холодной воде. Рекорды он ставит, пытаясь привлечь внимание к таянию ледников и других последствиям изменения климата.
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