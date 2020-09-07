 

В Хмельницкой области женщина погибла в результате наезда ее же машины

07.09.2020, 0:53, Новости дня

6 сентября в селе Коровье Хмельницкой области в результате наезда автомобиля погибла ее водитель. Об этом проинформировали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

“Как выяснилось, водитель не поставила автомобиль на передачу и он начал катиться, при попытке остановить машину ее прижало к дереву. Еще до прибытия спасателей потерпевшую освободили из металлической ловушки люди и передали ее работникам “скорой”, которые констатировали смерть 47-летней женщины”, – говорится в сообщении.

Машина въехала в кювет, спасатели ее вытаскивали с помощью лебедки.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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