 

Японские власти эвакуируют 1,8 млн человек из-за тайфуна

07.09.2020, 0:53, Новости дня

Более 1,8 млн человек в семи префектурах на юго-западе Японии 6 сентября получили распоряжение немедленно эвакуироваться, на регион грозит обрушиться тайфун. Об этом сообщает NHK.

Более 5,6 млн человек в 11 префектурах извещены о возможности эвакуации.

В центре тайфуна №10, известного также как “Хайшен”, максимальная скорость ветра достигает 162 км/ч, а при порывах – 216 км/ч. Вечером 6 сентября тайфун находился в 100 км к юго-западу от города Макурадзаки в префектуре Кагосима и двигался в северном направлении со скоростью 35 км/ч, информирует NHK.

Представители метеорологического ведомства призывают жителей действовать быстро, если местные власти дадут рекомендации или распоряжения об эвакуации, поскольку сильный ветер может помешать выезду в безопасное место.

“Хайшен” уже привел к отмене сотен авиарейсов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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