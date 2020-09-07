“Команда не восстановилась”. Шевченко прокомментировал поражение сборной Украины в Лиге наций

07.09.2020, 0:53, Новости дня

Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко прокомментировал разгромное поражение своей команды от испанцев в рамках Лиги наций УЕФА. Его процитировал 7 сентября сайт Украинской ассоциации футбола.

“Главная проблема сегодня была не в одном игроке или в нескольких отдельных исполнителях. Главная проблема заключалась в том, что наша команда не восстановилась. Вторая игра на таком уровне всегда дается с трудом. Когда мы встречаемся с топ-сборными, мы очень трудно потом восстанавливаемся”, – сказал Шевченко.

По его словам, украинцы “отдали на поле все силы, но Испания была лучше”.

Тренер сборной отметил, что “испанцы очень хорошо маневрировали”, а украинским футболистам “не хватало физических сил”.

6 сентября во втором туре Лиги наций УЕФА Украина проиграла сборной Испании со счетом 0:4.

Матч в Мадриде прошел через три дня после первой игры на турнире, тогда во Львове сборная Украины выиграла у Швейцарии.

После двух туров украинцы находятся на втором месте квартета, вслед за Испанией. Следующий матч украинская команда должна провести 10 октября на своем стадионе против Германии.