Мнение: Белоруссия. Рутинизация протеста

07.09.2020, 0:26, Разное

Белоруссия. Рутинизация протеста

Сегодня в Белоруссии намечена очередная акция протеста оппозиции, которая снова намерена промаршировать в Минске.

Все это напоминает те тенденции, которые мы видели во Франции с "желтыми жилетами" или сейчас наблюдаем в Хабаровске. Еженедельная массовые митинги/марши, проходят на регулярной основе, но не приводят к каким-либо осязаемым результатам.

Власти тоже, кстати, действуют идентично – выхватывают тех, кто пытается перевести марши и митинги в беспорядки и погромы, а остальных предупреждают, чтобы и не думали устраивать насилие. После этого марши и митинги идут от недели к неделе, от месяца к месяцу, но результатов они не дают и даже начинают выступать в роли отверстия для выпуска накопившегося общественного пара. Недоволен? Можешь походить по выходным, покричать, помахать плакатом или флагом. Тоже самое происходит и в Белоруссии, где оппозиция не сумев организовать общенациональную забастовку и парализовать работу государственного аппарата, перешла в режим еженедельных маршей, которые разбавляются локальными перфомансами на неделе.

Изначально, ставка конечно же делалась на скорое падение режима Лукашенко, за счет массового предательства в его окружении и гос.аппарате, международного давления и паралича экономики Белоруссии вследствие забастовки.

Но Лукашенко действительно оказался "крепким орешком", который как и обещал, не побежал из страны, а взялся купировать последствия.

Бегство чиновников из гос.аппарата так и не приобрело массовый характер, а скорее помогло Лукашенко выявить нелояльных и колеблющихся. Сразу последовали перестановки, увольнения и мобилизующие мероприятия и речи.

Милицию, ОМОН и внутренние войска Лукашенко так и не сдал (как это на Украине сделал Янукович) и тем самым сохранил высокую лояльность своих силовиков, которые оправившись от информационной атаки, сейчас рутинно винтят агрессивных протестующих и разыскивают организаторов беспорядков 9-12 августа.

Попытки организовать забастовку были купированы путем отсечения активистов протестующих от коллективов заводов, угрозами увольнений и локаута. Ввиду чего уже через несколько дней после начала забастовки, оппозиции приходилось заманивать рабочих на забастовку иностранными деньгами.

Используя ошибки оппозиции – встречу Тихановской с Бернаром Анри Леви, заявлениями Колесниковой о необходимости обрушения экономики Белоруссии, бегающего по Украине и Польше Цепкало и так далее, Лукашенко развернул классическую антимайданную пропаганду вокруг тезиса о том, что только Лукашенко спасет Белоруссию от разрушения. И эта риторика нашла немало сторонников, которые начали выходить на митинги за Лукашенко и красно-зеленую Белоруссию, что собственно и позволило Лукашенко получить необходимую картинку с поддерживающими его гражданами. Оппозиционные дурачки с флагами ЕС и Польши, лишь облегчали эту работу, так как картинка уже слишком сильно начала походить на Украину. А как мы знаем – "Никто не хочет, как на Украине".

В итоге, в последние недели мы наблюдали частичную стабилизацию политического режима Лукашенко, который оправившись от пропущенных ударов, начал постепенно восстанавливать контроль, проводить мягкие репрессалии против "особо отличившихся" и консолидировать своих сторонников в гос.структурах и обществе.

В этом плане Лукашенко действует логично, понятно и последовательно. Разумеется, можно говорить о том, что существенную помощь ему тут оказала Россия, оказавшая Лукашенко политическую и дипломатическую поддержку, обеспечившая его грамотными специалистами информационной войны (Батькины спецы все провалили) и пообещавшая применять силу в случае тех или иных угроз Белоруссии, как внешних, так и внутренних. НАТО фактически получило предупреждение, что Россия задействует вооруженные силы при попытках вторжения в Белоруссию, а оппозиция получила сигнал, что если в Белоруссии повторятся беспорядки, с которыми местные силовики не справятся, то туда по просьбе Лукашенко зайдет российский ОМОН и Росгвардия, которые "решат проблему".

Таким образом, консолидируя свою власть, в том числе с помощью России, Лукашенко смог избежать негативных для него сценариев связанных с форсированным свержением и перевел ситуацию в русло длительного противостояния, где у него хватает своих козырей.

Оппозиция в этот период свои шансы в значительной степени растеряла, так как весь проект был заточен именно что на форсированное свержение Лукашенко, после чего пришлось придумывать стратегию на ходу, для чего у нее не оказалось соответствующих организационных структур.

Тихановская и Цепкало вещают из прекрасного далека, координационный совет оппозиции напоминает сборище фриков-импотентов, в стиле "координационного совета российской оппозиции" начала "нулевых". Некоторых арестовали, некоторые бежали в Польшу, некоторые и вовсе вышли из его состава, испугавшись последствий. В итоге "лидером протестов" в Белоруссии оказалась пресс-секретарь сидящего "газпромовского банкира" Бабарико, который признал победу Лукашенко и призвал создавать свою партию. Других "революционеров" у меня для вас нет.

Серьезная неудача с организацией общенациональной забастовки фактически вынудила оппозицию перейти в режим "еженедельных маршей", так как на ежедневные массовые протесты нет ни людей, ни денег (тем более, что сами оппозиционеры обвиняли друг друга в том, что часть денег на забастовки расхитили), Отсюда и постоянные обращения к Западу помочь дипломатическими мерами и финансами, так как первоначальных вложений в беломайдан не хватает для борьбы на длинной дистанции. Безусловно, определенную политическую и даже финансовую поддержку от США, ЕС и НАТО, белорусская оппозиция получит, но вместе с тем, это облегчит для Лукашенко вопрос формирования образа оппозиции как западных марионеток (см. Венесуэлу), которые хотят уничтожить Белоруссию, чему помогает каждый контакт оппозиции в Польше, Литве, Германии и Бельгии. Ирония в том, что особого выбора у белорусской оппозиции нет, так как Москва даже общаться с белорусской оппозицией не очень спешит, несмотря на жалобы оппозиционеров, что они хотят поговорить с Москвой. С кем именно хочет говорить Москва, достаточно ясно показали визит Мишустина и не афишируемые полеты руководителей ФСБ в Минск.

Россия явно сделала ставку на помощь Лукашенко в обмен на усиление интеграции в рамках Союзного Государства. Истерики оппозиции, осуждение Запада и даже очередные санкции, Кремль конечно переживет, если сможет получить от Лукашенко то, чего хочет.

Лукашенко в текущих условиях лишен пространства для маневра – дверь на Запад захлопнулась, отношения с соседями – Украиной, Польшей и Литвой стремительно ухудшились, поэтому от многовекторной конструкции остались лишь Россия, да далекий Китай. Соответственно, на переговорах с Путиным, у Лукашенко на руках будут карты куда хуже, чем осенью-зимой прошлого года. Иронично, но протесты прозападной оппозиции в Белоруссии и общее давление Запада на Лукашенко, подталкивают его ближе к Москве, поэтому в некотором роде прозападная оппозиция в Белоруссии с точки зрения России может выступить в роли полезных дурачков, которые подтолкнут Лукашенко к более тесной интеграции с Россией.

США и ЕС прекрасно понимают эту схему, но они оказались в заложниках у своих идеологем про "честные выборы" и "мирные протесты", на которые как-то надо реагировать. Несмотря на то, что санкции против самого Лукашенко так и не ввели, а Тихановскую так и не признали президентом (с прицелом на то, что Лукашенко проведет повторные выборы, где проиграет прозападному кандидату), отношения Белоруссии с странами НАТО и ЕС очевидно ухудшаются, что в первую очередь выгодно России. И оппозиция, которая требует усиления международного давления на Белоруссии, тут де-факто, этому способствует. Возникшая конструкция, фактически препятствует Лукашенко вернуться к прежней стратегии лавирования между Россией, Китаем, США и ЕС. Поэтому, пока оппозиция бесполезно маршировала по выходным, а Лукашенко консолидировал свою власть, мы и наблюдали актуализацию вопросов интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного Государства. Было бы странно, если бы Москва не воспользовалась столь благоприятной возможностью. Продолжение рутинных протестов, очевидно будет способствовать этой линии, так как антилукашенковские акции поддержанные Западом, будут лишь дальше подталкивать его в крепкие объятия Москвы. Отсюда и призывы отдельных СМИ на Западе – не давить слишком сильно на Лукашенко, чтобы не ускорять интеграцию Белоруссии с Россией.

Разумеется, этот сценарий еще попробуют поломать, как путем оказания внешнего давления на российские элиты (чтобы от этих планов отказались также, как отказались от Большой Новороссии), так и путем радикализации протестов в Белоруссии, чтобы либо вынудить Россию отказаться от амбициозных планов по Союзному Государству, либо же столкнуть ситуацию в Белоруссии к кровавым последствиям, которые затруднят/помешают планам по интеграции и обеспечат повод для более активного вмешательства ЕС и НАТО в дела Белоруссии.

Так что с одной стороны протест стал рутинным, но возможности игры на свержение Лукашенко еще остаются. И тут мячик на стороне Запада – он может наблюдать, как протест затухнет естественным путем или же плеснуть туда бензина, как это например происходило в Венесуэле.