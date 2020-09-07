Первая ракетка мира Джокович ударил мячом женщину-арбитра

07.09.2020, 0:08, Новости дня

Лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов серб Новак Джокович дисквалифицирован за неспортивное поведение в матче четвертого круга Открытого чемпионата США, сообщают информационные агентства.

В матче против испанца Пабло Карреньо-Бусты Джокович сильно ударил ракеткой по мячу в боковую часть корта, когда его противник при счете 5:4 в пользу Джоковича сравнял счет, передает ТАСС.

Во втором розыгрыше следующего гейма Джокович упал, получив травму плеча. Он проиграл гейм. Направляясь к сетке для смены сторон, Джокович достал из кармана мяч и, не глядя, отбросил его ракеткой. Мяч попал в линейного судью, женщина-арбитр упала и несколько минут не могла подняться.

Матч был прерван при счете 6:5 в первом сете в пользу испанского теннисиста.