Накануне Дня труда заболеваемость COVID-19 выросла в 22 штатах США

07.09.2020, 0:00, Новости дня

Заболеваемость коронавирусом растет в 22 из 50 штатов США, согласно анализу, проведенному агентством Reuters, что является тревожной тенденцией в длинные выходные, завершающиеся Днем труда (7 сентября), который традиционно сопровождается семейными встречами и вечеринками.

Всего лишь три недели назад число новых случаев COVID-19 росло только в трех штатах – Иллинойсе, Южной Дакоте и на Гавайях, отмечается в результатах анализа, сравнивающего двухнедельный период с 8 по 22 августа с последними двумя неделями.

Большинство из 22 штатов, где сейчас наблюдается рост заболеваемости, относятся к малонаселенным районам Среднего Запада и Юга США.

В процентном отношении самый большой прирост за последние две недели (126 процентов) произошел в Южной Дакоте, где зарегистрировано 3700 новых случаев. Органы здравоохранения связывают этот всплеск с сотнями тысяч байкеров, которые в августе приехали в город Стерджис на ежегодный слет.

Заболеваемость также стремительно растет в Айове, где за последние две недели зарегистрировано 13600 новых случаев, и в Северной Дакоте, где выявлено 3600 новых случаев инфицирования.

Рост в этих штатах менее заметен в масштабах страны из-за снижения заболеваемости в самых населенных штатах: Калифорнии, Флориде и Техасе.

Только в Калифорнии за последние две недели количество новых случаев сократилось на 39 тысяч по сравнению с двумя предыдущими неделями. Для сравнения, за тот же период число новых случаев в упомянутых 22 штатах выросло на 37 тысяч, согласно анализу данных по штатам и округам, проведенному Reuters.

Хотя количество новых случаев по всей стране сократилось по сравнению с пиковыми значениями в июле, страна вступила в уик-энд Дня труда со средним показателем 44 тысячи случаев в день, что в два раза больше, чем в дни, предшествовавшие выходным Дня поминовения (23-25 мая).

Многие эксперты в области здравоохранения частично связывают июльский всплеск заболеваемости со скоплениями людей в День поминовения.

Общее число американцев, умерших от коронавируса, приближается к 190 тысячам.

Росту заболеваемости также способствовали открытие школ и колледжей во многих районах, а также массовые мероприятия, состоявшиеся вопреки предупреждениям экспертов, – от акций протеста против расовой несправедливости до митингов в поддержку президента Дональда Трампа.

Главный эксперт правительства по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи, заявил, что крайне важно сдержать эпидемию до наступления холодной погоды, когда наряду с COVID-19, вероятно, будет наблюдаться рост заболеваемости гриппом, и больше людей будут находиться в закрытых помещениях, увеличивая риск заражения.