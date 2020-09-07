ВМС США разыскивают пропавшего в Аравийском море военного моряка

07.09.2020, 0:00, Новости дня

Авианосец «Нимиц» и ракетный крейсер «Принстон» проводят поисково-спасательные операции в северной части Аравийского моря после того, как 6 сентября поступила информация об исчезновении американского военного моряка.

О случившемся сообщил отдел общественных связей Пятого флота США.

В результате поиска обнаружилось, что моряк не находится на борту корабля, вследствие чего был подан сигнал «Человек за бортом» и начаты поисково-спасательные работы, рассказала телеканалу ABC News пресс-секретарь Пятого флота Ребекка Ребарич.

Поиски продолжались даже после наступления темноты.

Имя пропавшего моряка, находившегося на борту авианосца «Нимиц», в соответствии с существующими правилами не разглашается.