Когда нечисть притворяется кошкой

07.09.2020, 6:53, Разное

Эту историю на днях рассказал пользователь сайта Reddit под ником RelevantRip7. Ее он узнал от своей девушки, с которой все это происходит уже некоторое время.

"Около двух недель назад моя девушка начала регулярно рассказывать мне о том, что в ее квартире живет нечто, что притворяется ее кошкой.

Моя подруга всегда была слишком чувствительна к паранормальным вещам вроде призраков, но такого с ней раньше еще не происходило. И до вчерашнего дня я сам относился к этому с сомнением, пока не столкнулся с этим лично.

Девушка рассказала мне, как однажды ночью, когда она спала в своей спальне, она услышала мяуканье своей кошки по кличке Гола из-под кровати. У Голы есть такая привычка забираться в уютное местечко под кроватью и лежать там.

Поэтому девушка опустила руку, чтобы погладить кошку и погладила ее, отчетливо ощущая пальцами кошачью шерсть. Она также услышала как кошка в ответ громко замурлыкала.

Однако спустя пять минут или меньше она услышала, как кошка скребется в запертую дверь ее спальни и мяукает, требуя чтобы ее впустили внутрь. Тогда моя девушка проверила и поняла, что не слышит больше мурлыканья под кроватью и самой кошки под кроватью больше нет.

Она встала, открыла дверь и впустила Голу. Та забежала и запрыгнула к ней на кровать как ни в чем не бывало. В спальню больше нет другого входа и кошка никак не могла выйти из спальни другим путем.

Это было странно, но девушка отмахнулась от этого, посчитав просто сном. Но через несколько дней это снова произошло. На этот раз она услышала как Гола роется в глубине ее шкафа. Голе и в самом деле нравится забираться в шкаф и сидеть там, если мы забываем закрыть дверцу шкафа.

Моя девушка не просто слышала, но потом и увидела как темная тень движется внутри шкафа и все это время она звала Голу по имени, чтобы выманить ее наружу.

А потом Гола вбежала в эту комнату из коридора. Разумеется моя девушка была ужасно напугана.

Последнее из таких происшествий произошло вчера и теперь я тоже стал его очевидцем. Мы вдвоем сидели в ее комнате с закрытой дверью, просматривали старые книги и разговаривали. Гола была с нами в комнате, лежа на полу и вылизываясь.

Внезапно мы оба услышали, как дважды нечто мяукнуло за запертой дверью, ведущей в другую комнату. Мы оба тут же замолчали, а Гола занервничала, тоже отреагировав на это.

Мы не стали открывать дверь и потом услышали как нечто двигается в другом месте нашей квартиры. Потом все затихло. Все это было очень странно и у нас у обоих есть самые разные теории насчет того, что тут происходит".