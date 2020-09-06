 

Глава Луганской ОГА выступил за снятие экономической блокады с ОРДЛО

06.09.2020, 23:31, Новости дня

Глава Луганской областной государственной администрации (ОГА) Сергей Гайдай заявил о необходимости прекратить экономическую блокаду оккупированных районов Донбасса. Об этом он сказал журналистам 6 сентября в Северодонецке, информируют “Новости Донбасса”.

“Я за то, чтобы восстановить экономические связи. Мы от этого получим сплошную выгоду”, – отметил чиновник.

Он назвал разрыв связей “политическими спекуляциями”.

“Мы ежегодно теряли порядка 2 млрд грн. Сколько мы за эти годы потеряли? Допустим, 8 млрд грн. Сколько бы дорог мы могли сделать?.. Например, 5 млрд грн стоит строительство областной больницы… Гривны больше нет в обиходе там, остались доллары и рубли. Гривна – это тоже определенная привязка к Украине”, – объяснил Гайдай.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

15 марта 2017 года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение о временной полной остановке транспортного сообщения с ОРДЛО и перемещения грузов, за исключением гуманитарных.

На следующий день пятый президент Петр Порошенко ввел указ СНБО в действие “в связи с существенным обострением ситуации безопасности на Донбассе, а также ростом угроз экономической и энергетической безопасности Украины”.

На заседании трехсторонней контактной группы в Минске 5 июня 2019 года Украина внесла предложение о снятии экономической блокады с отдельных районов Донецкой и Луганской областей, сказал специальный представитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик.

Тогда генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что торговля с предприятиями, расположенными на временно оккупированных территориях, возможна только после их перерегистрации на подконтрольной правительству территории Украины и уплаты ими налогов в украинский бюджет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / В Кремле раскрыли детали разговора Путина с премьером Греции

11.08 / Совбез ООН готовится проголосовать за эмбарго на поставки оружия в Иран

30.07 / В России собираются конфисковывать подозрительные накопления граждан

01.07 / Кабмин Украины выделил 233 тыс. грн на страховые выплаты медикам

24.06 / США вводят новые антииранские санкции

30.07 / Компания GM опубликовала тизер нового GMC Hummer EV

17.07 / Московская биржа открылась разнонаправленно

04.09 / Ефремов в суде зачитал посвященные погибшему Захарову стихи

14.07 / Букингемский дворец из-за падения доходов от туризма начал продавать джин с боярышником

31.08 / Обновленный внедорожник Hongqi HS7 вышел в продажу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска