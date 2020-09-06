Глава Луганской ОГА выступил за снятие экономической блокады с ОРДЛО

06.09.2020, 23:31, Новости дня

Глава Луганской областной государственной администрации (ОГА) Сергей Гайдай заявил о необходимости прекратить экономическую блокаду оккупированных районов Донбасса. Об этом он сказал журналистам 6 сентября в Северодонецке, информируют “Новости Донбасса”.

“Я за то, чтобы восстановить экономические связи. Мы от этого получим сплошную выгоду”, – отметил чиновник.

Он назвал разрыв связей “политическими спекуляциями”.

“Мы ежегодно теряли порядка 2 млрд грн. Сколько мы за эти годы потеряли? Допустим, 8 млрд грн. Сколько бы дорог мы могли сделать?.. Например, 5 млрд грн стоит строительство областной больницы… Гривны больше нет в обиходе там, остались доллары и рубли. Гривна – это тоже определенная привязка к Украине”, – объяснил Гайдай.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

15 марта 2017 года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение о временной полной остановке транспортного сообщения с ОРДЛО и перемещения грузов, за исключением гуманитарных.

На следующий день пятый президент Петр Порошенко ввел указ СНБО в действие “в связи с существенным обострением ситуации безопасности на Донбассе, а также ростом угроз экономической и энергетической безопасности Украины”.

На заседании трехсторонней контактной группы в Минске 5 июня 2019 года Украина внесла предложение о снятии экономической блокады с отдельных районов Донецкой и Луганской областей, сказал специальный представитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик.

Тогда генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что торговля с предприятиями, расположенными на временно оккупированных территориях, возможна только после их перерегистрации на подконтрольной правительству территории Украины и уплаты ими налогов в украинский бюджет.