 

Кулеба инициировал срочный разговор с Лавровым для обсуждения событий на Донбассе

06.09.2020, 23:31, Новости дня

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в Facebook вечером 6 сентября, что собирается обсудить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым ситуацию на Донбассе.

“Я инициировал срочный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым для обсуждения сложившейся ситуации и путей выхода из нее”, – написал Кулеба.

Он отметил, что сегодня в зоне проведения операции Объединенных сил незаконные вооруженные формирования совершили провокации.

“Это очевидные попытки сорвать режим прекращения огня и создать существенные препятствия для процесса мирного урегулирования в целом. Подчеркиваю: Украина выступает за безусловное и неукоснительное соблюдение режима прекращения огня”, – заявил глава МИД.

По его словам, Украина, как и предусмотрено соглашением трехсторонней контактной группы, задействует координационный механизм реагирования на нарушения режима прекращения огня при содействии Совместного центра контроля и координации. Об инциденте проинформировали специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

Сьогодні у зоні ООС незаконні збройні формування здійснили провокації, в результаті яких загинув один український воїн…

Posted by Dmytro Kuleba on Pühapäev, 6. September 2020

6 сентября в результате обстрела позиции подразделений Объединенных сил недалеко от Причепиловки Луганской области один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения, несовместимые с жизнью. Это первая потеря ВСУ с начала действия режима прекращения огня.

В штабе ООС также рассказали о ранении одного военнослужащего в результате обстрела и двух – при взрыве неизвестного устройства. Также сегодня стало известно о гибели двух военнослужащих на минном поле при эвакуации с места пожара.

22 июля трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

По словам начальника Генштаба – главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, режим прекращения огня выполнялся с обеих сторон, единичные случаи его нарушения не носили системного характера.

Сегодня украинская делегация в ТКГ заявила о “единичных провокациях” со стороны формирований ОРДЛО, которые не сорвут мирный процесс.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Медики США добавили три новых симптома в описание коронавируса

01.09 / Россия осудила спекуляции Эстонии на «националистических инстинктах»

09.07 / Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 12 млн человек

06.07 / “Аэрофлот” пополнит авиапарк российскими лайнерами

28.07 / Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

01.08 / Вырос спрос на номера премиального класса в Крыму

07.07 / Под Выборгом задержана девушка, которая чуть не убила мужа ножом

28.06 / В Норильске взяли пробу воды после перекачки отходов в тундру

30.06 / Foreign Affairs – время могущества США в однополярном мире прошло и уже не вернётся

20.07 / Во Внуково запустили экспресс-тестирование на антитела к COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска