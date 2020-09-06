Мнение: Митинг в Минске 05.09.2020
06.09.2020, 23:05, Разное
Сегодняшний митинг оппозиции в Минске.
Пока что все еще более вяло, нежели в предыдущие выходные.
В городе уже традиционно во время митинга закрывают метро в центре, в Минск как обычно стянуты дополнительные силы милиции и военная техника. На всякий случай.
Вечером подведем итоги.
Плюс до кучи, еще пара оппозиционных клоунов задержанных МВД и КГБ.
Поймали дегенерата порезавшего государственный флаг в Ивацевичах + там еще парочка "борцов с Лукашенко".
Второй особенно порадовал:
– Что ознает Живе Беларусь?
– Не знаю.
– Зачем кричали?
– Ну все кричали и я кричал.
Плюс задержанные журналисты бежавшие с белорусского ТВ и организовавшие травлю своих коллег.
Источник: Colonel Cassad
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