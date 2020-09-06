Мнение: Митинг в Минске 05.09.2020

06.09.2020, 23:05, Разное

Сегодняшний митинг оппозиции в Минске.

Пока что все еще более вяло, нежели в предыдущие выходные.

В городе уже традиционно во время митинга закрывают метро в центре, в Минск как обычно стянуты дополнительные силы милиции и военная техника. На всякий случай.

Вечером подведем итоги.

Плюс до кучи, еще пара оппозиционных клоунов задержанных МВД и КГБ.

Поймали дегенерата порезавшего государственный флаг в Ивацевичах + там еще парочка "борцов с Лукашенко".

Второй особенно порадовал:

– Что ознает Живе Беларусь?

– Не знаю.

– Зачем кричали?

– Ну все кричали и я кричал.

Плюс задержанные журналисты бежавшие с белорусского ТВ и организовавшие травлю своих коллег.