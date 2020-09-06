В Екатеринбурге прошла акция в поддержку политзаключенных

06.09.2020, 23:00, Разное

В воскресенье 6 сентября в Екатеринбурге прошла акция в поддержку политзаключенных. На площади Труда собралось около десяти человек, пять сотрудников полиции и два чиновника из Министерства общественной безопасности.

Активисты провели несколько одиночных пикетов и поставили подписи под письмами поддержки политзаключенным — главе Карельского «Мемориала» Юрию Дмитриеву, гражданину Украины Олександру Шумкову и осужденному на 8 лет строгого режима якобы за попытку поджечь Кремль Олегу Дмитриеву.

Олег Дмитриев — один из немногих политзаключенных, отбывающих наказание в колонии Свердловской области под Нижним Тагилом. За его состоянием и условиями содержания в колонии следят местные правозащитники. На акцию они принесли продукты для передачки.

Пикет в поддержку главы Карельского Мемориала. Фото: Елена Шукаева / Новая газета Очередь, чтобы поставить подпись в поддержку. Фото: Елена Шукаева / Новая газета

Правозащитник Сергей Зыков пояснил «Новой газете», что он подавал уведомление о групповом пикете по всем правилам в Министерство Общественной безопасности Свердловской области, но чиновники отказали в согласовании под предлогом неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Сергей Зыков оспорил отказ в Ленинском районном суде. Суд стал на сторону чиновников.

«Из выступления сотрудника Министерства общественной безопасности Виталия Сорокина в суде прямо следует, что люди с плакатами представляют большую опасность для распространения коронавируса, чем люди без плакатов, — говорит правозащитник. — Это при том, что разрешенная плотность посетителей кафе в 10 раз выше, чем была бы во время пикета на площади Труда».

Фото: Елена Шукаева / Новая газета

Акция под названием «#Страгия6» традиционно проводится в Екатеринбурге каждый месяц по шестым числам уже более шести лет. Первоначально это была акция в поддержку задержанных на Болотной площади 6 мая 2012 года. Когда последний узник Болотного дела вышел на свободу, екатеринбуржцы продолжили собираться в защиту вновь появившихся политзаключенных. В последние несколько месяцев пришлось сделать перерыв в связи с пандемией коронавируса.

Накануне, в субботу 5 сентября, 15 человек также выходили на Октябрьскую площадь в поддержку протестующих жителей Хабаровска.

Елена Шукаева