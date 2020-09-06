Суд запретил Бюро переписи сокращать сроки ее проведения
06.09.2020, 22:38, Новости дня
Федеральный судья потребовал от Бюро переписи населения США перестать следовать плану, предполагавшему сворачивание работ и завершение переписи к концу сентября.
Федеральный судья в Сан-Хосе вечером в воскресенье издал запретительный приказ в отношении Бюро переписи и курирующего его министерства торговли. Приказ запрещает Бюро переписи сворачивать работу по проведению переписи до судебных слушаний 17 сентября.
По итогам переписи, которая проводится раз в десять лет, определяется, как будет распределяться федеральное финансирование объемом 1,5 триллиона долларов, а также распределение мест в Палате представителей между штатами.
Временный запретительный приказ был издан по требованию коалиции городов, округов и правозащитных организаций, подавших в суд на Бюро переписи.
Истцы требуют, чтобы ведомство вернулось к предыдущему плану, согласно которому перепись должна завершиться к концу октября, и отказаться от пересмотренного плана, предполагающего завершение работы месяцем раньше.
По мнению коалиции, более ранние сроки завершения переписи приведут к тому, что бюро не уделит должного внимания общинам меньшинств, что приведет к неточным подсчетам.
В своем приказе окружной судья Люси Кох отметила, что в предыдущих судебных делах был сделан вывод, что справедливое распределение мест в Конгрессе и распределение федеральных средств по итогам точной переписи отвечает интересам общественности.
В письме, направленном в региональные офисы и штаб-квартиры, Бюро переписи сообщило, что статистическое агентство и министерство торговли «обязаны выполнить решение суда и принимают незамедлительные меры для этого».
Дальнейшие указания поступят позже, сообщило бюро.
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