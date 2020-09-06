Мнение: Штурмовики Лукашенко

06.09.2020, 21:53, Разное

В Минске и других городах Беларуси люди продолжают протестовать против безвременья Лукашенко.

Появились какие-то лукашенковские штурмовики без формы, но с дубинками, которые бьют и задерживают протестующих.

В любой цивилизованной стране мира, если мирных протестующих избивают какие-то непонятные отморозки без формы, без опознавательных знаков – это бандосы, это беспредельщики…

Следующий шаг этой двухходовки – появление таких же лукашенковских отморозков с дубинками, которые начнут нападать на милицию и солдат? Чтобы обвинить в нападениях мирных протестующих?

Фотографии отсюда