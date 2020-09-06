 

Мнение: Штурмовики Лукашенко

06.09.2020, 21:53, Разное

В Минске и других городах Беларуси  люди  продолжают протестовать против безвременья Лукашенко.

Появились какие-то лукашенковские штурмовики без формы, но с дубинками, которые бьют и задерживают протестующих.

В любой цивилизованной стране мира, если мирных протестующих избивают какие-то непонятные отморозки  без формы, без опознавательных знаков – это бандосы, это беспредельщики…

Следующий шаг этой  двухходовки – появление  таких же лукашенковских отморозков с дубинками,  которые начнут  нападать на милицию и солдат? Чтобы  обвинить в нападениях мирных протестующих?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.07 / Гороскоп на выходные, 18-19 июля 2020 года

22.08 / Никита Пресняков рассказал о своем опыте борьбы с коронавирусом

10.08 / Юлия Проскурякова постройнела и помолодела

29.06 / “У каждого человека есть темная сторона”

17.08 / Мнение: США атаковали блокпост САА в районе Камышли

01.07 / Ирина Шейк в полупрозрачном белье от известного бренда восхитила поклонников

12.07 / Мнение: Как преподавали Всемирную историю в годы в ВОВ

30.06 / Странные структуры на фото с Марса похожи на руины здания

10.08 / В России сообщили о поражении Лукашенко: Проиграл всю страну

13.08 / Мнение: Генерал в домике

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска