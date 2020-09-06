Медики рассказали о вреде чрезмерного потребления молока

06.09.2020, 21:53, Разное

Большинство полагает, что молоко – исключительно полезный для организма продукт, однако медики не совсем согласны с таким предположением. Специалисты рассказали о вреде чрезмерного потребления напитка животного происхождения для здоровья человека.

В питательной жидкости содержатся аминокислоты, жирные кислоты, минеральный и витаминный комплексы. Благодаря хорошему усваиванию молочного белка вырабатываются необходимые для борьбы с инфекциями и вирусами иммуноглобулины. Продукт позволяет снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, укрепляет зубы и костную систему.

Свойства молока могут быть полезными далеко не для всех, считают медицинские эксперты. Чрезмерное увлечение напитком способно привести к проблемам с функционированием желудочно-кишечного тракта, а также вызывать чувство усталости. Продукт противопоказан людям, имеющим непереносимость лактозы, так как после его употребления у них могут появляться такие неприятные ощущения, как диарея, вздутие живота, газы.

Молоко провоцирует возникновение на коже высыпаний, включая угревую сыпь. У тех, кто страдает от нарушений гормонального фона, оно может стать причиной развития рака яичников, груди, матки, простаты. Люди, имеющие повышенный уровень холестерина в организме, могут употреблять обезжиренный продукт. Эта рекомендация актуальна и для пациентов с ревматическими заболеваниями.