 

Назван ТОП-3 самых нетривиальных и недорогих купе

06.09.2020, 21:17, Разное

Специалисты составили ТОП-3 самых нетривиальных и недорогих купе, встречающихся на российских дорогах. В список вошли двухдверки, доступные всего за 400-500 000 рублей.
На первом месте эксперты ресурса “Автоновости дня” расположили красивый и минималистичный Peugeot 406 Coupe. Модель может похвастаться наличием комфортного салона, хорошего оснащения. Среди преимуществ французского купе – неплохая управляемость, достигающаяся благодаря пассивному подрулированию задней подвески; моторная гамма представлена 2,0-литровым 136-сильным агрегатом и 3,0-литровым двигателем с мощностью 210 лошадиных сил.

Далее в рейтинге следует Chrysler Crossfire, вышедший в период кооперации с брендом Mercedes-Benz. “Американец” имеет сбалансированное управление и своеобразный дизайн. Купе укомплектовано безальтернативным 3,2-литровым двигателем на 215 “лошадок”, позволяющим приводить авто в действие как с помощью АКПП, так и “механики”. Замыкает тройку лучших нетривиальных и бюджетных купе Alfa Romeo GTV. Купе обладает приличным набором потребительских качеств. Авто с интересной внешностью включает базовую силовую установку на 2,0 литра, выдающую 155 лошадиных сил.



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